Загадаем желание – и пусть сбудется!

А для этого не нужно жечь бумажки и топить пепел в бокале. Подключаем магию другого уровня, которая на самом деле – физика: события приходят на наше состояние. Меняем его и – здравствуй, новая реальность! Но разорвать привычные шаблоны мышления не так-то просто. Если вы чувствуете, что провалились в цикличность и проживаете раз за разом один и тот же сценарий, а то, что на самом деле хочется, – недостижимо, то пора задуматься о том, где у этой системы убеждений могут быть слабые места. Найти, проработать и открыть путь для исполнения новых желаний.

Выделяем время. Вдох-выдох, закрываем глаза и погружаемся в собственный мир. Мысленно создаем пространство для размышлений, где вам комфортно: это может быть дом, лесная поляна, берег моря и даже любимый ресторан. Так мы настраиваемся на работу с собой.

Составляем список ключевых событий уходящего года. И положительные, и отрицательные. Все они – ваш релевантный опыт, который нужно принять и осознать.

Оцениваем свои успехи. Чего вы добились в личной жизни, профессиональной, чем гордитесь? Присвойте свои достижения, похвалите себя – это вдохновляет двигаться вперед.

Анализируем трудности и неудачи. Какие уроки вы для себя вынесли? Когда мы осознаем, что разрешили какую-то проблему, у нас формируется новое убеждение. А это именно то, что нужно, чтобы увидеть другой путь, быть готовым к вызовам в будущем.

Формулируем цели-желания. Наконец-то добрались! Можно использовать модель SMART: цели нужно ставить так, чтобы они были измеримы, достижимы, релевантны, ограничены по времени, специфичны (то есть только ваши). Еще один вариант – нарисовать колесо баланса, выделить главные сферы своей жизни и для каждой поставить цель. При таком подходе наш мозг начинает искать способы, как воплотить задуманное, а там, где есть энергия, происходит развитие.

Эти пять шагов помогут лучше понять себя и создадут основу для будущих достижений. Пять небольших остановок в стремительном ритме жизни, когда все внимание направлено внутрь вас самих, – для того, чтобы осознать свои достижения, укрепить эмоциональное состояние, понять, что действительно важно, а от чего пришло время отказаться, чтобы освободить место для нового.

Текст: Карина Весновская

Фото: архив Милы Гусевой