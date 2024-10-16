Смена курса

Работа – большая часть жизни взрослого человека, поэтому важно, чтобы она приносила удовольствие. Если не удовольствие, то хотя бы хорошую оплату, реализацию целей или жизненных ценностей. То, чем мы занимаемся, или дает заряд, и мы возвращаемся к семье и близким наполненными (а это тот самый баланс, необходимый для счастливой жизни), или высасывает нашу энергию – и тогда нам нечего дать миру, а там и до выгорания или депрессии недалеко.