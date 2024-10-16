Смена курса

Под стук дождя за окном не только отлично спится, но и думается – например, об отношениях со своей работой. Не зашли ли они в тупик? Если кажется, что да, и захотелось поменять сферу деятельности, Мила Гусева, практический психолог, научит, как это сделать.
МИЛА ГУСЕВА
Работа – большая часть жизни взрослого человека, поэтому важно, чтобы она приносила удовольствие. Если не удовольствие, то хотя бы хорошую оплату, реализацию целей или жизненных ценностей. То, чем мы занимаемся, или дает заряд, и мы возвращаемся к семье и близким наполненными (а это тот самый баланс, необходимый для счастливой жизни), или высасывает нашу энергию – и тогда нам нечего дать миру, а там и до выгорания или депрессии недалеко.
Если вы задумались о том, чтобы сменить не просто место работы, но и направление, вот шесть несложных шагов, которые помогут с ним определиться.
- Шаг 1. Запишите 10 вещей (на бумаге и от руки – так включаются нужные отделы мозга), которые вас интересуют и увлекают. Это могут быть хобби, темы для обсуждений, даже просто занятия, которые вас вдохновляют.
- Шаг 2. Перечислите пять своих сильных сторон и проанализируйте их. Например, вы хорошо работаете в команде, креативно мыслите или тонко чувствуете других людей: постарайтесь вспомнить случаи, когда и как вам это помогло.
- Шаг 3. Запишите пять основных ценностей, которые важны для вас в жизни и в работе – без них вы себя не представляете. Для кого-то это социальный вклад, кому-то важна финансовая стабильность, а кто-то не может без творчества. Подумайте, как эти ценности могут повлиять на ваш выбор профессии, как они могут быть с ней связаны.
- Шаг 4. На основе 1, 2, 3 шагов начните искать профессии, которые соответствуют вашим интересам. Здесь хорошо помогает такая коучинговая техника: нужно выписать 100 профессий, которые вас окружают (это только на первый взгляд кажется, что их не больше 15), выбрать те из них, которые наиболее интересны, а затем присвоить каждой из них рейтинг от 1 до 10, где 10 – самая привлекательная.
- Шаг 5. План действий – половина успеха. Подумайте, какие шаги нужно предпринять, чтобы приблизиться к понравившимся профессиям. Где-то это будет образование, где-то стажировка или даже волонтерство.
- Шаг 6. Проанализируйте результаты и задайте себе вопрос: как я себя чувствую после этого процесса? Убедился ли я в своем выборе или взгляды как-то изменились? Свои мысли и ощущения обязательно запишите: так вы будете лучше понимать, что подходит вам в профессиональном плане, что вызывает интерес.
Текст: Карина Весновская
Фото: архив Милы Гусевой
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