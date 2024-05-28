С опорой на себя

Самоценность – это про любовь

К себе, конечно. И никакого эгоизма! Здесь имеем в виду то самое чувство, когда мы принимаем себя такими, какие мы есть, без оценочных суждений. Кстати, за самоценность часто ошибочно принимают самооценку – а это совершенно разные понятия. Если первое – это то, что внутри нас, то второе целиком и полностью зависит от внешних факторов. Нас похвалили – самооценка выросла, раскритиковали – упала. Взращивать ее – дело неблагодарное, ощутимого результата не будет. Работать нужно только над тем, что не зависит от чужих слов или действий.

Залогом самоценности является безусловная родительская любовь – без сравнений и критики. Поэтому первое, что нужно сделать, когда мы начинаем заниматься самоценностью – проанализировать отношения с родителями. Они приводят нас в этот мир. Отвергая даже одного из них, находясь с ним в плохих отношениях или в отрицании, мы не принимаем часть себя.