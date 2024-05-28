С опорой на себя

В каком уголке нашего сознания живет самоценность? Понимаем ли мы, что это, и не путаем ли с самооценкой? И почему нужно над ней работать? Разбираемся вместе с Милой Гусевой, практическим психологом.
Самоценность – это про любовь
К себе, конечно. И никакого эгоизма! Здесь имеем в виду то самое чувство, когда мы принимаем себя такими, какие мы есть, без оценочных суждений. Кстати, за самоценность часто ошибочно принимают самооценку – а это совершенно разные понятия. Если первое – это то, что внутри нас, то второе целиком и полностью зависит от внешних факторов. Нас похвалили – самооценка выросла, раскритиковали – упала. Взращивать ее – дело неблагодарное, ощутимого результата не будет. Работать нужно только над тем, что не зависит от чужих слов или действий.
Залогом самоценности является безусловная родительская любовь – без сравнений и критики. Поэтому первое, что нужно сделать, когда мы начинаем заниматься самоценностью – проанализировать отношения с родителями. Они приводят нас в этот мир. Отвергая даже одного из них, находясь с ним в плохих отношениях или в отрицании, мы не принимаем часть себя.
Есть хорошая техника, как проработать этот конфликт: написать родителям письмо, в котором честно рассказать о негативе и при этом обязательно найти поводы для благодарности. Здесь важно обратить внимание на два момента: во-первых, это должно быть именно письмо, высказывать родителям ничего не нужно. Написанное можно потом порвать на мелкие кусочки или даже сжечь – такой ритуал прощания с прошлыми обидами. А во-вторых, письмо должно быть написано именно от руки: в этом случае в работу включается определенный центр мозга, благодаря чему эффект от практики возрастает.
Что еще влияет
Чувства вины и стыда разрушительны для самоценности. Простите себя за ошибки прошлого, особенно если они случились в детстве. Будучи ребенком, мы не можем всего знать, здесь ответственность можно и нужно разделить с родителями. К тому же, некоторые ошибки бывают полезны: они создают наш опыт, и только тот человек, который умеет его применять во благо себе, обретает настоящую силу.
Принимать себя и присваивать свои достижения – очень важно для самоценности. Что это означает на практике? Замечать, что нам удалось в себе что-то изменить, добиться в чем-то результата. Не игнорировать и не принижать свои заслуги. Это и есть здоровое принятие себя. Сюда же можно отнести и понимание своих минусов. При этом мы не скатываемся в самокритику и осуждение, потому что помним: все наши негативные качества сформированы под влиянием каких-то событий, к которым мы не были готовы. Поэтому благодаря плюсам – улучшаем качество своей жизни, а над минусами конструктивно работаем.
Четыре опоры самоценности
Самоценность нельзя натренировать раз и на всю жизнь. Ей нужно заниматься постоянно, но это приятный труд. Эмоциональность, рациональность, духовность и телесность – уделяя внимание каждой сфере, мы помогаем себе прочувствовать самоценность. Устали? Дайте себе отдых, телу нужную ему физическую активность и правильное питание. Грустно? Отправляйтесь на встречу с друзьями или займитесь хобби. Не лишайте себя удовольствия от получения новых знаний, чтения книг, просмотра фильмов. И не забывайте о душе. В помощь – вера, медитативные практики (кому что ближе).
Как понять, что с самоценностью у вас полный порядок?
Такое тоже бывает. Если вы:
- цените свое и чужое время,
- знаете свои границы и уважаете чужие,
- принимаете свои сильные и слабые стороны, не сравниваете себя с другими, а обращаете внимание только на то, как меняетесь сами
- и у вас здоровые отношения с самодисциплиной (а это залог положительного результата в любом деле), то
ваша самоценность хорошо прокачана, но, как и в спорте, не забываем о поддерживающих тренировках, чтобы не терять форму.
Текст: Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
Макияж и укладка: Юлия Анисимова
Стиль: Мария Мужжухина
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