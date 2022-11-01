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Психология

В Нижнем расскажут, чем лечат психиатры

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Лекция Яны Загряжской «Чем лечат психиатры: основы психофармакологии» пройдет в Планетарии 2 ноября. На лекции расскажут, какие существуют препараты для лечения ментальных расстройств, как они работают и каким образом одна таблетка может справиться с депрессией, с бессонницей и паническими атаками.

 

Медикаментозное лечение ментальных проблем порождает большое количество страхов, вопросов и сомнений у пациентов. В Планетарии 1 участники узнают, правда ли, что препараты вызывают зависимость и почему иногда нельзя справиться без таблеток.

Лекторий проведет Яна Загряжская — врач психиатр-психотерапевт.

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Фото: unsplash


 

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