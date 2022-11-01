В Нижнем расскажут, чем лечат психиатры

Медикаментозное лечение ментальных проблем порождает большое количество страхов, вопросов и сомнений у пациентов. В Планетарии 1 участники узнают, правда ли, что препараты вызывают зависимость и почему иногда нельзя справиться без таблеток.

Лекторий проведет Яна Загряжская — врач психиатр-психотерапевт.

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Фото: unsplash



