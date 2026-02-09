Сударь, защищайтесь!

Об этом не принято говорить в полный голос: спорт — не только про силу, скорость и красоту, но еще и про риск. Тренеры, врачи, спортсмены и их родители в один голос уверяют: не нужно забывать про безопасность. И речь не только о щитках и шлемах: страхование для спортсменов — это то, что превращает страх перед травмой — в план по восстановлению, если вдруг что-то случится. Обсуждаем с экспертами, должен ли полис быть пропуском на тренировки наравне с медсправкой и на что стоит обратить внимание, чтобы в решающий момент он не оказался бесполезной бумажкой.
Врачебный вердикт: между возможностями и необходимостью
Как наличие страховки влияет на выбор методов лечения и почему своевременная реабилитация — залог возвращения в строй, — рассказывают медики.
Анатолий Клементьев
Врач травматолог-ортопед, клиника «Ника Спринг»
Конечно, наличие спортивной страховки у семьи влияет на то, какие методы восстановления врач может порекомендовать. Специалист всегда учитывает возможности пациента и его семьи. Если страховка покрывает расходы, то в план реабилитации можно включить более современные и эффективные, но часто и более дорогие методики.
Часто родители и дети считают некоторые виды спорта неопасными, но это не всегда так. Например, травмы нередко случаются в фитнесе, теннисе и паделе. В этих видах спорта можно получить серьезные повреждения, такие как разрыв мениска в колене или обострение хронических проблем – например, эпикондилит («локоть теннисиста»). Поэтому даже, казалось бы, к безопасным занятиям нужно относиться внимательно и не пренебрегать правильной подготовкой и защитой.
Ольга Мартьянычева
Заместитель директора по развитию коммерческой деятельности ЧУЗ «Клиническая Больница «РЖД-Медицина» (Нижний Новгород)
Врач при оказании помощи должен руководствоваться интересами пациента. Поэтому важно полностью информировать больного обо всех возможных методах лечения. Уже на основании этой информации пациент может определиться с объемом оказываемой помощи, выбрать медицинскую организацию и лечащего врача, а также способ финансирования.
Принципиально важно отметить, что выбор тактики лечения не зависит от источника его оплаты – будь то личные средства пациента или страховая компания. Для врача в приоритете всегда результат, то есть полное и качественное восстановление спортсмена. Разумеется, наличие расширенной страховой программы, покрывающей все рекомендации, оптимально. Если же ее нет, пациенту будет подробно разъяснен и предложен вариант оплаты лечения за счет личных средств.
Из тренерской: риск есть всегда
Для человека, который несет ответственность за спортсмена, страховка — это не бюрократия, а инструмент управления рисками. Это профессиональный мастхэв — почти такой же, как знание техники безопасности и умение оказать первую помощь. Опытные тренеры делятся случаями из практики.
Александр Нестеров
Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по боевому самбо, тренер в Кстовской школе олимпийского резерва по самбо имени М.Г. Бурдикова
Единственную серьезную травму, которая потребовала хирургического вмешательства, я получил, когда уже находился в составе сборной России. Тогда все финансовые затраты на мое медицинское обслуживание и восстановление взяла на себя сборная. И это общая практика: когда спортсмен достигает высокого уровня, затраты на лечение и реабилитацию обычно берет на себя спортивная организация, которая заинтересована в его скорейшем восстановлении.
Но травма может случиться в любой период спортивной жизни: и в самом начале пути, и на тренировке, и на соревнованиях. Да, есть полис ОМС, но бывают случаи, требующие особого хирургического вмешательства, долгой работы с реабилитологом. Наличие страховки значительно облегчает эту финансовую нагрузку, которая в этом случае ложится на самого спортсмена или его семью.
Когда я начинал спортивную карьеру, предложений на рынке страхования было не так много, обычно при выборе мы руководствовались только суммой покрытия. Сейчас выбор огромен. На что обратить внимание? У каждого вида спорта есть свой характерный набор травм. Нужно смотреть, покрывает ли выбранный полис именно эти риски. И, конечно, критически важна сумма страхового покрытия.
Но мой главный совет: не бойтесь отдавать детей в спорт. Даже если ребенок не станет профессионалом, навыки, которые он приобретет, пригодятся ему в жизни – это прежде всего дисциплина и целеустремленность. А травмы могут случиться и в быту. Поэтому я за то, чтобы заниматься спортом, но при этом подходить к безопасности разумно.
Алексей Груздев
Тренер высшей категории, мастер спорта по каратэ
Многие полагают, что страхование наиболее актуально для экстремальных видов спорта, но это не так. Во всех контактных дисциплинах, риски — тоже часть реальности. Травмы возникают из-за неверного выполнения бросковой техники, неожиданных падений. Например, на Кубке России в 2024 году боец не смог вовремя сгруппироваться и сломал руку. Подобное может случиться не только на соревнованиях, но и на тренировках.
Поэтому в нашем клубе, начиная с 10 лет, мы просим оформлять полис — не только для выезда на состязания (там с этим вообще строго), но и на занятия в зале. К сожалению, родители иногда подходят к этому вопросу «на авось», либо чисто формально. Это и задача тренера тоже — разъяснить важность защиты, привести примеры. Один случай раз и навсегда показал мне, как отсутствие полиса усугубляет ситуацию для всех. В группе у коллеги на тренировке произошла травма: неудачный удар, перелом челюсти у подростка. Страховки, которая могла бы покрыть лечение, у спортсмена не было. В итоге — серьезный конфликт, что негативно сказалось на отношениях родителей с клубом и тренером. Будь у ребенка полис, этих негативных последствий можно было бы избежать.
В случае с тренировками решение, оформлять страховку или нет, остается за родителями, но и мы объясняем: боевые искусства — это контактные виды спорта, когда невозможно полностью контролировать партнера, может случится всякое. Страховка — это базовый элемент ответственности.
Родительский взгляд: тревога и рациональный расчет
Для семьи, отдающей ребенка в спорт, полис становится фактором спокойствия и гарантией финансовой безопасности — при условии, что был выбран заранее и с умом.
Анастасия Салина
Заместитель руководителя Женской любительской футбольной лиги Нижегородской области
Конечно, как у мамы, у меня есть страх спортивных травм, но как руководитель женской футбольной лиги, я смотрю на этот вопрос рационально. Страх — это естественная реакция, и в спорте он должен трансформироваться в культуру профилактики: качественная разминка, профессиональный тренерский подход, правильная экипировка. Я знаю, что польза от спорта больше рисков — он дает характер, дисциплину и умение справляться с трудностями. Мы учим детей и игроков женского любительского футбола что безопасность начинается с подготовки, а уверенность — с надежной защиты.
Страховка для меня прежде всего — это инструмент оперативного доступа к качественной медицине. В спорте время — самый ценный ресурс, и чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь, тем выше шансы на полное восстановление без последствий.
Финансовая подушка тоже важна. В моей практике организатора масштабных спортивных мероприятий страхование — это обязательный стандарт. При организации региональных и Всероссийских футбольных фестивалей женского футбола страхование каждой участницы — железное правило. Сама я сталкивалась с ситуациями, когда наличие полиса снимало колоссальный груз ответственности и финансовых затрат с плеч семьи при обидных спортивных травмах. В нашей лиге, где играют более тысячи женщин, случаи бывают разными — это и классические футбольный травмы «кресты» (разрыв передней крестообразной связки), и повреждение мениска, и обидные переломы при столкновениях. Страховка позволяет нам как организаторам гарантировать участницам защищенность.
При выборе страховой компании я обычно смотрю на три критерия: прозрачность условий, скорость выплат и удобство цифровых сервисов. Важно: перечень страховых случаев должен соответствовать реальным рискам конкретного вида спорта. Подача заявления — происходить без бюрократических кругов ада. А когда случается травма — важен результат. Поэтому я выбираю технологичность и репутацию.
Страховая компания: защита на практике
Ключевой вопрос для любого родителя, тренера, спортсмена: как отличить реальную защиту от формальной бумажки. Профильный эксперт расшифровывает особенности «страховой» арифметики.
Максим Коновалов
Директор Нижегородского филиала страховой компании «Согласие»
Часто родители покупают юному спортсмену полис «для галочки» — самый дешевый, потому что «требуют на соревнованиях». Его главный подводный камень всплывает в критический момент: выплата столь незначительна, что лишь подтверждает мысль о бесполезности страхования. Такой полис оставляет ребенка без реальной защиты.
Настоящее спортивное страхование — это не формальность, а стратегический финансовый план. Травма юного спортсмена — не просто «упал», а сбой в интенсивном развитии. Качественный полис — это инструмент, чтобы быстро и эффективно «починить» этот сбой.
Самый сильный аргумент — простая арифметика. Оцените стоимость приема у хорошего травматолога и десяти занятий с реабилитологом. Стоимость годового полиса с суммой покрытия от 300 000 рублей часто равна цене одной индивидуальной тренировки. Это оптовая цена на возможный кризис. Платить по «розничным» ценам в панике всегда дороже. Поэтому полис — это решение для родителей, которые хотят быть героями в восстановлении ребенка, а не искателями средств.
Текст: Карина Весновская, Светлана Горлина
Фото: предоставлены спикерами
Коллаж: Антон Агафонов
