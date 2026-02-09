Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
Здравоохранение

Поделиться:

Сударь, защищайтесь!

Об этом не принято говорить в полный голос: спорт — не только про силу, скорость и красоту, но еще и про риск. Тренеры, врачи, спортсмены и их родители в один голос уверяют: не нужно забывать про безопасность. И речь не только о щитках и шлемах: страхование для спортсменов — это то, что превращает страх перед травмой — в план по восстановлению, если вдруг что-то случится. Обсуждаем с экспертами, должен ли полис быть пропуском на тренировки наравне с медсправкой и на что стоит обратить внимание, чтобы в решающий момент он не оказался бесполезной бумажкой.

Врачебный вердикт: между возможностями и необходимостью

Как наличие страховки влияет на выбор методов лечения и почему своевременная реабилитация — залог возвращения в строй, — рассказывают медики.

Анатолий Клементьев

Врач травматолог-ортопед, клиника «Ника Спринг»

Конечно, наличие спортивной страховки у семьи влияет на то, какие методы восстановления врач может порекомендовать. Специалист всегда учитывает возможности пациента и его семьи. Если страховка покрывает расходы, то в план реабилитации можно включить более современные и эффективные, но часто и более дорогие методики.

Часто родители и дети считают некоторые виды спорта неопасными, но это не всегда так. Например, травмы нередко случаются в фитнесе, теннисе и паделе. В этих видах спорта можно получить серьезные повреждения, такие как разрыв мениска в колене или обострение хронических проблем – например, эпикондилит («локоть теннисиста»). Поэтому даже, казалось бы, к безопасным занятиям нужно относиться внимательно и не пренебрегать правильной подготовкой и защитой.

Ольга Мартьянычева

Заместитель директора по развитию коммерческой деятельности ЧУЗ «Клиническая Больница «РЖД-Медицина» (Нижний Новгород)

Врач при оказании помощи должен руководствоваться интересами пациента. Поэтому важно полностью информировать больного обо всех возможных методах лечения. Уже на основании этой информации пациент может определиться с объемом оказываемой помощи, выбрать медицинскую организацию и лечащего врача, а также способ финансирования.

Принципиально важно отметить, что выбор тактики лечения не зависит от источника его оплаты – будь то личные средства пациента или страховая компания. Для врача в приоритете всегда результат, то есть полное и качественное восстановление спортсмена. Разумеется, наличие расширенной страховой программы, покрывающей все рекомендации, оптимально. Если же ее нет, пациенту будет подробно разъяснен и предложен вариант оплаты лечения за счет личных средств.

Из тренерской: риск есть всегда

Для человека, который несет ответственность за спортсмена, страховка — это не бюрократия, а инструмент управления рисками. Это профессиональный мастхэв — почти такой же, как знание техники безопасности и умение оказать первую помощь. Опытные тренеры делятся случаями из практики.

Александр Нестеров

Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по боевому самбо, тренер в Кстовской школе олимпийского резерва по самбо имени М.Г. Бурдикова

Единственную серьезную травму, которая потребовала хирургического вмешательства, я получил, когда уже находился в составе сборной России. Тогда все финансовые затраты на мое медицинское обслуживание и восстановление взяла на себя сборная. И это общая практика: когда спортсмен достигает высокого уровня, затраты на лечение и реабилитацию обычно берет на себя спортивная организация, которая заинтересована в его скорейшем восстановлении.

Но травма может случиться в любой период спортивной жизни: и в самом начале пути, и на тренировке, и на соревнованиях. Да, есть полис ОМС, но бывают случаи, требующие особого хирургического вмешательства, долгой работы с реабилитологом. Наличие страховки значительно облегчает эту финансовую нагрузку, которая в этом случае ложится на самого спортсмена или его семью.

Когда я начинал спортивную карьеру, предложений на рынке страхования было не так много, обычно при выборе мы руководствовались только суммой покрытия. Сейчас выбор огромен. На что обратить внимание? У каждого вида спорта есть свой характерный набор травм. Нужно смотреть, покрывает ли выбранный полис именно эти риски. И, конечно, критически важна сумма страхового покрытия.

Но мой главный совет: не бойтесь отдавать детей в спорт. Даже если ребенок не станет профессионалом, навыки, которые он приобретет, пригодятся ему в жизни – это прежде всего дисциплина и целеустремленность. А травмы могут случиться и в быту. Поэтому я за то, чтобы заниматься спортом, но при этом подходить к безопасности разумно.

Страх в спорте должен трансформироваться в культуру профилактики: качественная разминка, профессиональный тренерский подход, правильная экипировка. Польза от спорта больше рисков!

Алексей Груздев

Тренер высшей категории, мастер спорта по каратэ

Многие полагают, что страхование наиболее актуально для экстремальных видов спорта, но это не так. Во всех контактных дисциплинах, риски — тоже часть реальности. Травмы возникают из-за неверного выполнения бросковой техники, неожиданных падений. Например, на Кубке России в 2024 году боец не смог вовремя сгруппироваться и сломал руку. Подобное может случиться не только на соревнованиях, но и на тренировках.

Поэтому в нашем клубе, начиная с 10 лет, мы просим оформлять полис — не только для выезда на состязания (там с этим вообще строго), но и на занятия в зале. К сожалению, родители иногда подходят к этому вопросу «на авось», либо чисто формально. Это и задача тренера тоже —  разъяснить важность защиты, привести примеры. Один случай раз и навсегда показал мне, как отсутствие полиса усугубляет ситуацию для всех. В группе у коллеги на тренировке произошла травма: неудачный удар, перелом челюсти у подростка. Страховки, которая могла бы покрыть лечение, у спортсмена не было. В итоге — серьезный конфликт, что негативно сказалось на отношениях родителей с клубом и тренером. Будь у ребенка полис, этих негативных последствий можно было бы избежать.

В случае с тренировками решение, оформлять страховку или нет, остается за родителями, но и мы объясняем: боевые искусства — это контактные виды спорта, когда невозможно полностью контролировать партнера, может случится всякое. Страховка — это базовый элемент ответственности.

Родительский взгляд: тревога и рациональный расчет

Для семьи, отдающей ребенка в спорт, полис становится фактором спокойствия и гарантией финансовой безопасности — при условии, что был выбран заранее и с умом.

Анастасия Салина

Заместитель руководителя Женской любительской футбольной лиги Нижегородской области

Конечно, как у мамы, у меня есть страх спортивных травм, но как руководитель женской футбольной лиги, я смотрю на этот вопрос рационально. Страх — это естественная реакция, и в спорте он должен трансформироваться в культуру профилактики: качественная разминка, профессиональный тренерский подход, правильная экипировка. Я знаю, что польза от спорта больше рисков — он дает характер, дисциплину и умение справляться с трудностями. Мы учим детей и игроков женского любительского футбола что безопасность начинается с подготовки, а уверенность — с надежной защиты.

Страховка для меня прежде всего — это инструмент оперативного доступа к качественной медицине. В спорте время — самый ценный ресурс, и чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь, тем выше шансы на полное восстановление без последствий.

Финансовая подушка тоже важна. В моей практике организатора масштабных спортивных мероприятий страхование — это обязательный стандарт. При организации региональных и Всероссийских футбольных фестивалей женского футбола страхование каждой участницы — железное правило. Сама я сталкивалась с ситуациями, когда наличие полиса снимало колоссальный груз ответственности и финансовых затрат с плеч семьи при обидных спортивных травмах. В нашей лиге, где играют более тысячи женщин, случаи бывают разными — это и классические футбольный травмы «кресты» (разрыв передней крестообразной связки), и повреждение мениска, и обидные переломы при столкновениях. Страховка позволяет нам как организаторам гарантировать участницам защищенность.

При выборе страховой компании я обычно смотрю на три критерия: прозрачность условий, скорость выплат и удобство цифровых сервисов. Важно: перечень страховых случаев должен соответствовать реальным рискам конкретного вида спорта. Подача заявления — происходить без бюрократических кругов ада. А когда случается травма — важен результат. Поэтому я выбираю технологичность и репутацию.

Страховая компания: защита на практике

Ключевой вопрос для любого родителя, тренера, спортсмена: как отличить реальную защиту от формальной бумажки. Профильный эксперт расшифровывает особенности «страховой» арифметики.

Максим Коновалов

Директор Нижегородского филиала страховой компании «Согласие»

Часто родители покупают юному спортсмену полис «для галочки» — самый дешевый, потому что «требуют на соревнованиях». Его главный подводный камень всплывает в критический момент: выплата столь незначительна, что лишь подтверждает мысль о бесполезности страхования. Такой полис оставляет ребенка без реальной защиты.

Настоящее спортивное страхование — это не формальность, а стратегический финансовый план. Травма юного спортсмена — не просто «упал», а сбой в интенсивном развитии. Качественный полис — это инструмент, чтобы быстро и эффективно «починить» этот сбой.

Самый сильный аргумент — простая арифметика. Оцените стоимость приема у хорошего травматолога и десяти занятий с реабилитологом. Стоимость годового полиса с суммой покрытия от 300 000 рублей часто равна цене одной индивидуальной тренировки. Это оптовая цена на возможный кризис. Платить по «розничным» ценам в панике всегда дороже. Поэтому полис — это решение для родителей, которые хотят быть героями в восстановлении ребенка, а не искателями средств.

Текст: Карина Весновская, Светлана Горлина

Фото: предоставлены спикерами

Коллаж: Антон Агафонов

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: