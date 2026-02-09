Сударь, защищайтесь!

Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по боевому самбо, тренер в Кстовской школе олимпийского резерва по самбо имени М.Г. Бурдикова

Единственную серьезную травму, которая потребовала хирургического вмешательства, я получил, когда уже находился в составе сборной России. Тогда все финансовые затраты на мое медицинское обслуживание и восстановление взяла на себя сборная. И это общая практика: когда спортсмен достигает высокого уровня, затраты на лечение и реабилитацию обычно берет на себя спортивная организация, которая заинтересована в его скорейшем восстановлении.

Но травма может случиться в любой период спортивной жизни: и в самом начале пути, и на тренировке, и на соревнованиях. Да, есть полис ОМС, но бывают случаи, требующие особого хирургического вмешательства, долгой работы с реабилитологом. Наличие страховки значительно облегчает эту финансовую нагрузку, которая в этом случае ложится на самого спортсмена или его семью.

Когда я начинал спортивную карьеру, предложений на рынке страхования было не так много, обычно при выборе мы руководствовались только суммой покрытия. Сейчас выбор огромен. На что обратить внимание? У каждого вида спорта есть свой характерный набор травм. Нужно смотреть, покрывает ли выбранный полис именно эти риски. И, конечно, критически важна сумма страхового покрытия.

Но мой главный совет: не бойтесь отдавать детей в спорт. Даже если ребенок не станет профессионалом, навыки, которые он приобретет, пригодятся ему в жизни – это прежде всего дисциплина и целеустремленность. А травмы могут случиться и в быту. Поэтому я за то, чтобы заниматься спортом, но при этом подходить к безопасности разумно.