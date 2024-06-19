Он в операционной с 16 лет, ставит людей на ноги, буквально. Николай Худошин, травматолог-ортопед Приволжского окружного медицинского центра и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», разработал уникальный эндопротез для коленного сустава из циркониевой керамики, который существенно снижает продолжительность и травматичность операций при асептическом некрозе. Ковид и алкоголь разрушают суставы? Современный эндопротез может прослужить всю жизнь? Рассказываем.
Почему скелету современному человек нужны запчасти, что с ним в целом не так?
Главная причина – люди стали жить дольше. Человек доживает до состояния предела биологических ресурсов. Влияет и образ жизни. Человек стал менее подвижен. Это все приводит к появлению артроза, повреждению связок, сухожилий на фоне усталостных изменений.
Еда?
Да, например, газированные напитки влияют на костную плотность, если злоупотреблять ими годами. Употребление фастфуда ведет к неправильному балансу дневного рациона и недостатку питательных элементов, которые нужны для поддержания структуры хряща.
Какое направление в ортопедии сейчас можно назвать наиболее значимым?
Основная работа происходит в области совершенствования имплантов и продления их срока службы. Мы работаем с лабораторией в Москве с новым материалом, циркониевой керамикой, которая раньше использовалась преимущественно в стоматологии. Но по своим параметрам – упругости, амортизации, остеоинтеграции – этот материал подходит для решения задач ортопедии.
Что такое асептический некроз?
Это явление связано с нарушением кровоснабжение сустава, когда кость остается без питания и начинает разрушаться, что приводит к ее размягчению и перелому.
Какова первопричина этого заболевания?
Тут ряд факторов: гормональные изменения, скрытые травмы, курение, алкоголь. Большой поток пациентов мы получили в постковидные времена, на фоне необратимых тромбозов в костях. Мы очень часто сталкивались с тем, что, например, у молодого человек, в 30 лет, разрушалось сразу четыре сустава именно после ковидной инфекции, причем перенесенной достаточно легко.
А сколько лет было самому молодому вашему пациенту с асептическим некрозом?
Из моих – 19.
Ковид?
Да, следствие ковида. Три года назад была операция.
Изменился как-то имплант за это время?
Никак, будто вчера поставили.
А прогноз каков?
Подтвержденный срок службы у индивидуального импланта порядка 30−35 лет. В целом возможно, что и 45 лет прослужит.
Вы рассказывали в одном из интервью, что операции с использованием эндопротезов менее травматичны?
При точечном протезировании мы заменяем только область перелома или область дефекта кости, что существенно снижает травматизацию. И поскольку у нас уже есть протокол операции, она может занять около получаса, иногда и 20 минут хватает. Я застал еще те времена, когда такие операции шли по 2−3,5 часа.
У нас ведь в регионе достаточно хорошо развита ортопедия?
У нас немало компетентных специалистов. Сейчас это такой единый кластер на базе медуниверситета. Кроме того, у нас есть центр травматологии и ортопедии, в который едут пациенты со всей страны, в том числе с тяжелыми случаями. Работа со сложным клиническим случаем – вызов для врача, это необходимость проведения технически более сложных процедур, поиск новых методов и решений.
А с кого все началось, кто закладывал основы?
Мы все точно должны сказать спасибо Юрию Ивановичу Ежову. Массовое внедрение процедуры протезирования в 1990-х – это во многом его заслуга. Его сын, кстати, ныне мой заведующий. Я бы выделил и фигуру отца, я работал с ним в операционной со школьных времен, ассистировал.
Со школьных?
С 10-го класса уже – все лето в операционной.
Невероятно.
Это, конечно, и про династийность, но в большей степени про личную заинтересованность. По такому пути шел я, по такому пути прошел и мой младший брат, с которым мы сейчас работаем в одном отделении. Я вот сейчас в командировке (в Мариуполе. – Прим. редактора), а он успешно продолжает наше дело и дело коллег.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Артем Торопов
Стиль: Настя Копейкина
Одежда: Good Men`s
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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