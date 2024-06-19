Николай Худошин

Почему скелету современному человек нужны запчасти, что с ним в целом не так?

Главная причина – люди стали жить дольше. Человек доживает до состояния предела биологических ресурсов. Влияет и образ жизни. Человек стал менее подвижен. Это все приводит к появлению артроза, повреждению связок, сухожилий на фоне усталостных изменений.

Еда?

Да, например, газированные напитки влияют на костную плотность, если злоупотреблять ими годами. Употребление фастфуда ведет к неправильному балансу дневного рациона и недостатку питательных элементов, которые нужны для поддержания структуры хряща.

Какое направление в ортопедии сейчас можно назвать наиболее значимым?

Основная работа происходит в области совершенствования имплантов и продления их срока службы. Мы работаем с лабораторией в Москве с новым материалом, циркониевой керамикой, которая раньше использовалась преимущественно в стоматологии. Но по своим параметрам – упругости, амортизации, остеоинтеграции – этот материал подходит для решения задач ортопедии.