Стало известно, когда стартует строительство онкоцентра в Нижнем

Напомним, в 2020 году в городе одобрили проект строительства онкоцентра в Новинках.

Ожидалось, что его реализация пройдет в два этапа: первый — в 2021–2024 годах, второй — в 2024–2025 годах. Строительство оценивали в 9,5 миллиарда рублей. Но средств на это область из федерального бюджета не получила.

«В начале этого года нам удалось поставить задачу строительства центра в проект федеральной адресной инвестиционной программы, которую курирует Минздрав России. Как только будет положительное решение, мы сможем приступить к работе над проектом», — отмечает глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов







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