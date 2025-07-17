Бачата при инсульте: в Нижнем начали лечить танцем

В Приволжском окружном медицинском центре ФМБА России на Гончарова теперь реабилитируют танцевальной терапией. С помощью этой методики врачи помогают восстановиться пациентам после инсульта или черепно-мозговой травмы.
Павел Ломиков, врач физической и реабилитационной медицины ПОМЦ ФМБА России: «Впервые идея создать «танцевальное» направление у нас появилась ещё в 2015 году. Преподаватели хореографии пробовали заниматься с пациентами с болезнью Паркинсона. Однако специалисты с немедицинским образованием изначально не до конца понимали специфику подобной работы, поэтому эксперимент тогда был приостановлен».
Занятия танцами не заменяют традиционную реабилитацию, но позволяют быстрее добиться прогресса. Специалисты индивидуально подбирают музыкальное сопровождение и движения (в основном из латиноамериканских танцев!) и нагрузку для пациента, учитывая его возможности.
«В прошлом году мы возобновили занятия с пациентами с поражением центральной нервной системы. Терапия назначается с учетом определенных факторов: если человек может стоять без средств опоры и в целом имеет желание участвовать в такой процедуре, а также при отсутствии иных противопоказаний (как и при любом методе физического воздействия). Я сам подбираю танцы и провожу занятия – индивидуально или в группе, сложность элементов определяется с учетом возможностей конкретного пациента».
Танцевальную реабилитацию в Нижнем прошли уже 13 пациентов. У каждого врачи отмечают улучшение эмоционального состояния, повышение физической активности и желание выйти на улицу, которого у многих до терапии не было.
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