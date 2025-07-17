Бачата при инсульте: в Нижнем начали лечить танцем

Павел Ломиков, врач физической и реабилитационной медицины ПОМЦ ФМБА России: «Впервые идея создать «танцевальное» направление у нас появилась ещё в 2015 году. Преподаватели хореографии пробовали заниматься с пациентами с болезнью Паркинсона. Однако специалисты с немедицинским образованием изначально не до конца понимали специфику подобной работы, поэтому эксперимент тогда был приостановлен».

Занятия танцами не заменяют традиционную реабилитацию, но позволяют быстрее добиться прогресса. Специалисты индивидуально подбирают музыкальное сопровождение и движения (в основном из латиноамериканских танцев!) и нагрузку для пациента, учитывая его возможности.