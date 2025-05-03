ИДИТЕ В БАНЮ!

Баня – крутая (и горячая!) спираль в культурной ДНК России. Во-первых, место внутренних трансформаций, во-вторых, высокотехнологичное пространство, где древние традиции переплелись с новейшими технологиями (без искусственного интеллекта сейчас никуда!), но главное – лучшего релакса не придумать! О трендах парного искусства рассказывает организатор международной Премии банной индустрии «ЧистоТоп» Татьяна Печёрская.
Многие из нас не знакомы с банным искусством, поэтому думают: ну что в нем особенного!
Если знать некоторые уникальные приемы и правила этого процесса, отражающие потребности и запросы времени, насладиться атмосферой бани можно по-особенному, иначе, чем привыкли. Начать узнавать о них можно с подписки на «банные» каналы, где публикуется множество полезных рекомендаций для специалистов и любителей. Только в России умеют создавать в бане уникальную атмосферу. Эти печи в стиле хохломы, созданные нашими лучшими производителями! Они впечатляют, вдохновляют и окрыляют. А когда слышишь народные русские напевы в парной, где проходит коллективное парение, создается ощущение, что ты общаешься со своими предками.
Коллективные парения? Можно немного подробнее…
Это настоящий тренд современности! В парной собираются пять, десять, тридцать и более человек, в центре пар-мастера с веерами – полное ощущение общего дзена.
Как найти своего пар-мастера или мастерицу?
Задача не из легких. Это похоже на поиск надежного доктора: нужно поспрашивать знакомых, посетить несколько сеансов – довериться и приобщиться к паровым практикам. Я заметила, что настоящие профессионалы внимательно следят за вашей реакцией и радуются, когда вы в парной чувствуете себя величественно. Когда видишь, что пар-специалист искренне любит свою работу, начинаешь ему доверять и можешь полностью расслабиться, а это открывает путь к внутренней трансформации. Найти своего пар-мастера можно в каждом городе – это отличная идея, которую я уже воплощаю в жизнь и всем советую.
В парной есть место современным технологиям?
Конечно! С каждым днем искусственный интеллект помогает банной индустрии выходить на новый уровень. Виртуальные помощники, работающие на основе технологий ИИ, могут вести диалог с клиентами, отвечать на вопросы, справляться с бронированием и предлагать услуги. Кроме того, интеллектуальные системы способны управлять климатом в бане, оптимизируя уровень влажности и температуры в зависимости от предпочтений посетителей. Это достигается благодаря датчикам, которые в реальном времени отслеживают параметры воздуха и адаптируют условия для максимального комфорта. Системы могут автоматически регулировать подачу пара, создавая атмосферу, подходящую каждому гостю. Внедрение виртуальной реальности открывает новые возможности для маркетинга и взаимодействия с гостями. Посетители могут заранее «побывать» в бане через виртуальные туры, ознакомиться с интерьерами, оборудованием и процедурами, чтобы понять, чего ожидать от посещения.
Скоро новый туристический сезон. Давайте поможем составить маршрут тем, кто хочет совместить путешествия по стране с посещением бани.
Я знаю, что многие путешественники, приезжая в новые города, не забывают насладиться местными традициями парения. В этом году в Суздале состоится шестнадцатый по счету фестиваль «Баня Фест» – кстати, именно там два года назад у меня возникла идея создать международную Премию «ЧистоТоп», которая отражает профессиональные достижения в области предоставления услуг и продуктов банной индустрии. И таких событий в нашей стране и ближнем зарубежье множество! «Банный Спас» и «Фестиваль здоровья» в Подмосковье, «На Рахате» в Уфе, PRO ASIA PAR в Казахстане, форумы «Мир бани» в Москве и «Пар 5.0» в Сочи – в эти и многие другие места можно смело приезжать за новыми эмоциями, для обмена опытом и знакомства с единомышленниками.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Артем Шагалкин
Арт-директор: Наташа Скифская
Стиль: Алина Семяшкина (туфли и перчатки созданы Алиной специально для съемки!)
Макияж и волосы: Катя Умилина, Динара Садриева
Ретушь: Юлия Волынова
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