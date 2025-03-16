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В ветклиниках Нижнего начали использовать RegSkin — эквивалент кожи на основе биополимера и стволовых клеток жировой ткани

Живой кожзам применяют при лечении труднозаживающих ран у людей и животных, так как он умеет трансформироваться под нужный тип клеточной структуры.

Перевязочная процедура – большой стресс для животного (как и для человека). А RegSkin мог бы сократить частоту перевязок до 1 раза в 7-10 дней. 

Олеся Филатова, основательница проекта «Угол»: Этот препарат не является общедоступным. Всего известно два случая применения в практике препарата, поэтому оценивать его эффективность ещё рано. Хотелось бы, чтобы он действительно стал широкодоступным.

Животные реагируют на лечение ран и ношение перевязок по-разному. Все зависит от их темперамента, болевого порога и уровня стресса. Животные привыкают к обработке, особенно если её проводят мягко, с использованием положительного подкрепления — лакомств. Так же многое зависит от правильно подобранной обезболивающей терапии для минимизации дискомфорта. 

Приволжский исследовательский медицинский университет представил проект RegSkin в декабре прошлого года. Материал, которому нет аналогов в России, стимулирует рост новых клеток кожи, ускоряя процесс заживления ран (в том числе застарелых) и минимизируя образование рубцов.

Фото: ПИМУ

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