«У моего мужа не хватило на все это сил. Уехал в столицу в поисках лучшей жизни, заблокировав меня во всех мессенджерах»: шесть историй родителей детей с аутизмом

Марина, мама: «Мне и в голову не приходило, что с ребенком может быть сложно и непонятно. Моя старшая дочь, которую я родила в 17 лет, развивалась как по учебнику. С ней не было проблем даже в подростковом возрасте, и я думала, что все дети такие. И поэтому, когда я забеременела Дашей, просто ждала родов и встречи со своей дочкой. Мечтала дать ей весь мир, все игрушки и кружки на свете, показать, как много всего интересного вокруг. Но Дарья показала мне другую картинку – мы вообще не знаем, что для нас готовит Бог. Она научила жить сегодняшним днем и радоваться тому, что есть. Замечать каждую мелочь, каждое позитивное изменение. Переносить как изменчивость погоды негативные моменты.

Даша родилась в срок, но роды были сложные, я чуть не погибла. Когда ей исполнилось 3,5 года, я поняла, что нас ждет необычная жизнь. В этом возрасте у нее случился первый приступ эпилепсии. Несколько лет мы пытались вылечить это заболевание, но безрезультатно. Я изучила все: читала диссертации и научные статьи, искала и находила деньги на обследования и лечение. Кто бы мог подумать, что я на такое способна?

Переломным моментом стал наш разговор с мужем. У меня случилась истерика, я не могла сдерживать эмоции, кричала “Что дальше?!” А муж совершенно спокойным тоном ответил: “Дальше мы будем жить”. Резко мне стало гораздо легче. Как будто появилась осознанность. Я смогла, наконец, вздохнуть полной грудью. Переосмыслила себя, можно сказать, родилась заново вместе с Дарьей. Когда теряется привычная опора, ты либо заново выстраиваешь новую, либо позволяешь себе упасть. Я поняла, что хочу жить. Не только как мать и жена, но и как человек.

А потом пошла учиться. И учусь до сих пор. И работаю, и занимаюсь Дарьей. Мне страшно, мне больно, и одновременно я счастлива и живу полной жизнью. Знаю, что это только начало – дальше будет еще больше счастья и свободы.

Я не оцениваю Дашины особенности как крах своей и ее жизни. Я стараюсь встроиться в мир такой, какой он есть вокруг. Быть ему полезной и получать от него поддержку.

У людей есть стереотип, что мама особенного ребенка должна умереть в битве за возвращение его в нормальность, что это крест и тяжкая ноша для избранных. Я, например, уже дважды бабушка. У меня есть муж, старшая дочь, внуки, зять и родные люди, на которых я могу опереться в трудный момент.

Эпилепсия до сих пор с Дарьей, к ней добавился аутизм. Этот диагноз появился лет в пять, и сейчас он прогрессирует. Появляются новые стимы (самостимуляция или стереотипия, повторение человеком одних и тех же действий. – Прим. редакции.) и нежелательное поведение, а я продолжаю изучать болезнь. Так и двигаемся в танце жизни. И счастье, и боль в одном флаконе – в принципе, как у всех. Только посложнее немного».