Нижегородец создал новую технологию протезирования коленных суставов

Разработка нижегородца замещает только поврежденные структуры. При этом компактный размер керамического протеза позволит минимально травмировать ткани вокруг сустава.

Ранее пациентам с этой патологией меняли сустав. Медики удаляли не только зону дефекта, но и значительную часть здоровой кости.

Эндопротез будут изготавливать индивидуально для каждого пациента с помощью компьютерной томографии.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash