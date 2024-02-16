Нижегородец создал новую технологию протезирования коленных суставов

Травматолог-ортопед из Приволжского медицинского центра Николай Худошин разработал эндопротез. Он поможет избежать замены сустава при асептическом некрозе. У изделия нет аналогов в России и за рубежом.
Разработка нижегородца замещает только поврежденные структуры. При этом компактный размер керамического протеза позволит минимально травмировать ткани вокруг сустава.
Ранее пациентам с этой патологией меняли сустав. Медики удаляли не только зону дефекта, но и значительную часть здоровой кости.
Эндопротез будут изготавливать индивидуально для каждого пациента с помощью компьютерной томографии.
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Фото: unsplash
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