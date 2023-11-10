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Нижегородцы создали вакцину для профилактики опухоли мозга

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Ученые ННГУ разработали вакцину для профилактики опухолей головного мозга.

 

Эксперимент показал, что выживаемость вакцинированных мышей с глиомой — это агрессивная опухоль, которая плохо лечится — достигает 75-100%. При этом иммунитет животного успешно боролся и останавливал прогресс болезни.

А животные без препарата быстро погибали.

Кроме того, ученые планируют разработать вакцину для полного лечения опухоли. Предполагается, что она будет персонализированной за счет использования убитых клеток опухоли конкретного пациента.


 

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Фото: unsplash

 

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