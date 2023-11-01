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Цифра дня: более 1 тысячи нижегородок прошли обследования за время проекта «Бюст-мост через Волгу: против рака груди»

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С 10 по 30 октября в Нижнем проходила социальная акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди». В течение трех недель — с 10 по 30 октября — женщины со всего региона могли пройти обследования — бесплатно или с большими скидками.

 

Можно было записаться на бесплатное маммографическое обследование в муниципальные клиники области по кодовому слову «Бюст мост».

 

Финал социального проект «Бюст Мост» прошел 31 октября в центре культуры «Рекорд».

С 10:00 до 17:00 женщины могли пройти бесплатно получить консультацию врача-маммолога, сделать УЗИ или маммографию. Прием вели ведущие врачи-онкологи.

Всего в центре культуры «Рекорд» 31 октября прошли обследования 299 женщин.

 

Завершился проект мультимедийным шоу на Канавинском мосту от компании dreamlaser: 60 лучей осветили пространство воды и неба вокруг моста, образуя символический «бюст-мост».

Главные итоги проекта в 2023 году:

  • в частных клиниках прошли обследования 572 женщины
  • в муниципальных клиниках — 140 женщин
  • в центре культуры «Рекорд в день в финале акции 31 октября — 299 женщины



 

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Фото в материале: предоставлено организаторами, unsplash

Фото на обложке: Арина Федотова

 

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