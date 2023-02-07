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Здоровье

Цифра дня: более 20 литров крови сдали доноры Канавинского района

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3 февраля в Канавинском районе прошла первая в 2023 году донорская акция. Публикуем результаты и рассказываем, сколько добровольцев поучаствовали.

 

Более 20 литров крови и ее компонентов сдали 34 добровольца на базе мобильного комплекса центра крови имени Климовой.

Перед взятием крови медицинские работники измерили вес, рост и пульс доноров, проверили артериальное давление, выяснили наличие соматических заболеваний и вредных привычек.


 

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Фото: unsplash

 

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