Цифра дня: более 20 литров крови сдали доноры Канавинского района

Более 20 литров крови и ее компонентов сдали 34 добровольца на базе мобильного комплекса центра крови имени Климовой.

Перед взятием крови медицинские работники измерили вес, рост и пульс доноров, проверили артериальное давление, выяснили наличие соматических заболеваний и вредных привычек.





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Фото: unsplash