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Акция против рака груди в Нижнем

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В Нижегородской области проходит проект «Бюст-мост». До конца месяца нижегородки могут пройти обследование груди. Женщины от 40 лет — бесплатно в больницах, от 18 лет — со скидкой в частных клиниках-партнерах проекта.

 

Кроме того, 30 ноября с 11:00 до 17:00, в Торгово-промышленной палате Нижегородской области пройдет финальное мероприятие.

Жительницы региона смогут получить бесплатную консультацию у специалистов в порядке живой очереди, сделать маммографию и пройти УЗ-обследование.

Подробная информация и адреса клиник здесь.


 

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Фото: unsplash

 

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