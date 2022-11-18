Акция против рака груди в Нижнем

В Нижегородской области проходит проект «Бюст-мост». До конца месяца нижегородки могут пройти обследование груди. Женщины от 40 лет — бесплатно в больницах, от 18 лет — со скидкой в частных клиниках-партнерах проекта.
Кроме того, 30 ноября с 11:00 до 17:00, в Торгово-промышленной палате Нижегородской области пройдет финальное мероприятие.
Жительницы региона смогут получить бесплатную консультацию у специалистов в порядке живой очереди, сделать маммографию и пройти УЗ-обследование.
Подробная информация и адреса клиник здесь.
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Фото: unsplash
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