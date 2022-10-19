В ННГУ создан институт клинической медицины

Решение о создании нового подразделения приняли на заседании ученого совета ННГУ.
В состав нового Института войдут:
- Высшая школа реабилитации и здоровья человека
- лаборатория биоинженерии тканей
- Университетская клиника, кафедра клинической медицины
- аккредитационно-симуляционный центр
- отдел учебно-воспитательной работы и маркетинговых исследований
Открытие Института клинической медицины в университете – новый шаг на пути формирования собственной клинической базы. Планируется, что ИКМ будет проводить исследования в тесном взаимодействии с клиниками и научными организациями города и всей России.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)