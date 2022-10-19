В ННГУ создан институт клинической медицины

В состав нового Института войдут:

Высшая школа реабилитации и здоровья человека

лаборатория биоинженерии тканей

Университетская клиника, кафедра клинической медицины

аккредитационно-симуляционный центр

отдел учебно-воспитательной работы и маркетинговых исследований

Открытие Института клинической медицины в университете – новый шаг на пути формирования собственной клинической базы. Планируется, что ИКМ будет проводить исследования в тесном взаимодействии с клиниками и научными организациями города и всей России.









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Фото: unsplash