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Нижегородцы придумали способ выявления рака глаз

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Медики 35-й больницы изобрели способ выявления рака глаза через слезу. Это абсолютно безболезненно.

 

Увеальная меланома — заболевание, которое одновременно редкое и сложно диагностируемое. Из-за размытых симптомов (резь, помутнение) заметить его сложно.

Офтальмолог-исследователь Елена Цыганова создала новый метод исследования.

«Метод безболезненный и инвазированный, то есть он безопасен для человека», — уточнила Елена Цыганова.

Слезы человека высушивают, отправляют под микроскоп и исследуют. Полученный результат настолько точный, что может указать и стадию рака.




 

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Фото: unsplash

 

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