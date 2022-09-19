Нижегородцы придумали способ выявления рака глаз

Медики 35-й больницы изобрели способ выявления рака глаза через слезу. Это абсолютно безболезненно.
Увеальная меланома — заболевание, которое одновременно редкое и сложно диагностируемое. Из-за размытых симптомов (резь, помутнение) заметить его сложно.
Офтальмолог-исследователь Елена Цыганова создала новый метод исследования.
«Метод безболезненный и инвазированный, то есть он безопасен для человека», — уточнила Елена Цыганова.
Слезы человека высушивают, отправляют под микроскоп и исследуют. Полученный результат настолько точный, что может указать и стадию рака.
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Фото: unsplash
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