Когда ждать пик новой волны COVID-19 в Нижнем?

Новую волну коронавируса медики ожидают в середине сентября. Сейчас в регионе фиксируют по 700–1,5 тысячи заболевших в сутки. Болезнь у большинства протекает бессимптомно, а тяжелых пациентов около ста человек.

«Бояться не надо, мы уже много знаем о коронавирусе, понимаем, какие меры работают, а какие нет. Есть вся медтехника, лекарства, специалисты», — отмечает министр.

Напомним, в настоящее время в Нижнем выявляют штамм коронавируса «кентавр».







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Фото: unsplash