Более 180 пунктов вакцинации открыли в Нижнем

В Нижегородской области подготовлены к работе 188 пунктов вакцинации, среди них — 33 передвижных. Вакцины для взрослых и подростков уже доставили в поликлиники.
Сейчас для вакцинации доступны: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для взрослых и «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
На данный момент у пациентов COVID-19 протекает бессимптомно. Отмечается, при появлении боли, одышки, учащенном пульсе, скачке артериального давления необходимо обратиться к врачу.
Адреса пунктов вакцинации доступны здесь. Записаться на вакцинацию можно через региональный портал медицинских услуг, портал «Госуслуг» или в регистратуре поликлиник.
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Фото: unsplash
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