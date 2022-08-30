Более 180 пунктов вакцинации открыли в Нижнем

Сейчас для вакцинации доступны: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для взрослых и «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

На данный момент у пациентов COVID-19 протекает бессимптомно. Отмечается, при появлении боли, одышки, учащенном пульсе, скачке артериального давления необходимо обратиться к врачу.

Адреса пунктов вакцинации доступны здесь. Записаться на вакцинацию можно через региональный портал медицинских услуг, портал «Госуслуг» или в регистратуре поликлиник.









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Фото: unsplash