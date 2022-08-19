В Нижний возвращается масочный режим

Средства индивидуальной защиты рекомендуют носить в местах большого скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях. Кроме того, для работников и посетителей мест социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов обязательно соблюдать масочный режим.

Соответствующие изменения внесены с учетом поступивших предложений Роспотребнадзора.

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