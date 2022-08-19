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В Нижний возвращается масочный режим

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В указ «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения. Теперь нижегородцам снова рекомендуют носить маски в общественных местах. С 1 сентября возобновляется режим обязательной самоизоляции для беременных женщин.

 

Средства индивидуальной защиты рекомендуют носить в местах большого скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях. Кроме того, для работников и посетителей мест социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов обязательно соблюдать масочный режим.

Соответствующие изменения внесены с учетом поступивших предложений Роспотребнадзора.

 

 

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Фото: Unsplash

 


 

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