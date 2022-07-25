Нижегородский школьник предложил новую технологию диагностики и лечения панкреатита

Ученик нижегородского лицея Илья Умилин выиграл в конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Он предложил новую технологию диагностики и лечения панкреатита. Так, существует способ определить заболевание без стандартных анализов, стоит обратиться к генам, которые участвуют в развитии заболевания.
По словам школьника, достаточно пройти генетическую экспертизу. Если диагноз подтвердится, то пациента вылечат в короткие сроки: больной ген заменят здоровым.
«И все. Можно не отказываться от любимой еды. Не надо принимать антациды, H-2-блокаторы, ингибиторы протонного насоса. Организм уже здоров», — добавил Илья.
На данном этапе предложенный подход — только концепция, но он вполне может стать реальностью.
Вместе с нижегородцем в проектной программе «Большие вызовы» участвуют 400 лучших школьников из разных регионов России.
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Фото: unsplash
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