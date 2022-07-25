Нижегородский школьник предложил новую технологию диагностики и лечения панкреатита

По словам школьника, достаточно пройти генетическую экспертизу. Если диагноз подтвердится, то пациента вылечат в короткие сроки: больной ген заменят здоровым.

«И все. Можно не отказываться от любимой еды. Не надо принимать антациды, H-2-блокаторы, ингибиторы протонного насоса. Организм уже здоров», — добавил Илья.

На данном этапе предложенный подход — только концепция, но он вполне может стать реальностью.

Вместе с нижегородцем в проектной программе «Большие вызовы» участвуют 400 лучших школьников из разных регионов России.







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Фото: unsplash