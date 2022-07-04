COVID все? В Нижнем отменены все коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор отменил все COVID-ограничения в Нижегородской области. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram.
Сейчас регион остановился в нижнем плато. Ежедневно фиксируется только 2% положительных проб из всего количества тестов на коронавирус. Важно: напряженность иммунитета снижается, и это может привести к новым рискам.
«Мы вернулись к той жизни, о которой мечтали эти два с небольшим года. Система здравоохранения получила хорошую проверку на стабильность. Человечество забыло уроки пандемий столетней давности. Да и мир изменился, ускорился и стал плотнее в плане населения», — добавил министра.
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Фото: unsplash
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