В Нижний вернется масочный режим?

В Нижегородской области могут вернуть масочный режим. Это может произойти уже осенью 2022 года. Об этом во время прямого эфира рассказала заместитель главного санитарного врача региона Наталья Садыкова.
По словам Натальи Садыковой, подъем заболеваемости прогнозируется на вторую половину сентября. Это связывают с возвращением нижегородцев из отпусков из других стран с новыми штаммами COVID-19.
В заключение заместитель посоветовала до наступления осени пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
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Фото: unsplash
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