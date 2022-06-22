18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В Нижний вернется масочный режим?

Поделиться:

В Нижегородской области могут вернуть масочный режим. Это может произойти уже осенью 2022 года. Об этом во время прямого эфира рассказала заместитель главного санитарного врача региона Наталья Садыкова.

 

По словам Натальи Садыковой, подъем заболеваемости прогнозируется на вторую половину сентября. Это связывают с возвращением нижегородцев из отпусков из других стран с новыми штаммами COVID-19.

В заключение заместитель посоветовала до наступления осени пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: