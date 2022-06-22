В Нижний вернется масочный режим?

По словам Натальи Садыковой, подъем заболеваемости прогнозируется на вторую половину сентября. Это связывают с возвращением нижегородцев из отпусков из других стран с новыми штаммами COVID-19.

В заключение заместитель посоветовала до наступления осени пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.







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Фото: unsplash