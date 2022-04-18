Как продлить жизнь? Вот вам совет от главы нижегородского минздрава.

В Нижегородской области впервые за более, чем двухлетний трек борьбы с пандемией, общая смертность опустилась ниже показателей 2019 года.

«...приоритет — стать модным. А в моде нынче — здоровый образ жизни. Без сигарет, избытка алкоголя, вредной еды и минимум 3,5 километра пешком каждый день», — рассказал министр.

Также глава регионального Минздрава считает важным вовремя проходить диспансеризацию, особенно обратив внимание на болезни системы кровообращения.







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Фото: pexels



