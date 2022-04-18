Как продлить жизнь? Вот вам совет от главы нижегородского минздрава.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал совет нижегородцам, как продлить жизнь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В Нижегородской области впервые за более, чем двухлетний трек борьбы с пандемией, общая смертность опустилась ниже показателей 2019 года.
«...приоритет — стать модным. А в моде нынче — здоровый образ жизни. Без сигарет, избытка алкоголя, вредной еды и минимум 3,5 километра пешком каждый день», — рассказал министр.
Также глава регионального Минздрава считает важным вовремя проходить диспансеризацию, особенно обратив внимание на болезни системы кровообращения.
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Фото: pexels
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