18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Как продлить жизнь? Вот вам совет от главы нижегородского минздрава.

Поделиться:

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал совет нижегородцам, как продлить жизнь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Нижегородской области впервые за более, чем двухлетний трек борьбы с пандемией, общая смертность опустилась ниже показателей 2019 года.

«...приоритет — стать модным. А в моде нынче — здоровый образ жизни. Без сигарет, избытка алкоголя, вредной еды и минимум 3,5 километра пешком каждый день», — рассказал министр.

Также глава регионального Минздрава считает важным вовремя проходить диспансеризацию, особенно обратив внимание на болезни системы кровообращения.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: