Опрос дня: нижегородцы оказались на первом месте по уровню тревоги

Медицинский сервис «Доктор рядом» и платформа HH.ru провели опрос и сформировали рейтинг городов России с наибольшим уровнем стресса. Нижний Новгород на первом месте. 90% нижегородцев считают, что уровень их стресса повысился. Выросло и число людей, готовых обсуждать свои проблемы с психологами — с февраля по март количество обращений к ним увеличилось на 23%.
Топ-5 городов, где люди почувствовали увеличение тревоги:
- Нижний Новгород (90%)
- Казань (73%)
- Москва (72%)
- Санкт-Петербург и Новосибирск (по 71% в каждом городе)
- Самара (69%)
Нижегородцам предлагалось ответить на вопросы о том, испытывают ли они стресс и усилился ли он в последнее время. Так, абсолютное большинство (90%) признались, что почувствовали это на себе. Из них, 77% стали больше нервничать, а каждый восьмой (13%) — отмечает увеличение тревоги, но не критическое.
Какие профессии сильнее всего ощутили на себе увеличение стресса:
- маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (83%)
- юристы и IT-специалисты (78%)
- HR-менеджеры (77%)
- сотрудники отделов продаж (71%)
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Фото: pexels
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