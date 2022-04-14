Опрос дня: нижегородцы оказались на первом месте по уровню тревоги

Топ-5 городов, где люди почувствовали увеличение тревоги:

Нижний Новгород (90%) Казань (73%) Москва (72%) Санкт-Петербург и Новосибирск (по 71% в каждом городе) Самара (69%)

Нижегородцам предлагалось ответить на вопросы о том, испытывают ли они стресс и усилился ли он в последнее время. Так, абсолютное большинство (90%) признались, что почувствовали это на себе. Из них, 77% стали больше нервничать, а каждый восьмой (13%) — отмечает увеличение тревоги, но не критическое.

Какие профессии сильнее всего ощутили на себе увеличение стресса:

маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (83%)

юристы и IT-специалисты (78%)

HR-менеджеры (77%)

сотрудники отделов продаж (71%)

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Фото: pexels