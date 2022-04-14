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Опрос дня: нижегородцы оказались на первом месте по уровню тревоги

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Медицинский сервис «Доктор рядом» и платформа HH.ru провели опрос и сформировали рейтинг городов России с наибольшим уровнем стресса. Нижний Новгород на первом месте. 90% нижегородцев считают, что уровень их стресса повысился. Выросло и число людей, готовых обсуждать свои проблемы с психологами — с февраля по март количество обращений к ним увеличилось на 23%.

Топ-5 городов, где люди почувствовали увеличение тревоги:

  1. Нижний Новгород (90%)
  2. Казань (73%)
  3. Москва (72%)
  4. Санкт-Петербург и Новосибирск (по 71% в каждом городе)
  5. Самара (69%)

Нижегородцам предлагалось ответить на вопросы о том, испытывают ли они стресс и усилился ли он в последнее время. Так, абсолютное большинство (90%) признались, что почувствовали это на себе. Из них, 77% стали больше нервничать, а каждый восьмой (13%) — отмечает увеличение тревоги, но не критическое.

Какие профессии сильнее всего ощутили на себе увеличение стресса:

  • маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (83%)
  • юристы и IT-специалисты (78%)
  • HR-менеджеры (77%)
  • сотрудники отделов продаж (71%)

 

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Фото: pexels

 

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