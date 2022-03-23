Когда ждать шестую волну COVID-19 в Нижнем? Кажется, очень скоро

По словам главы минздрава, такой прогноз основан на общемировой статистике. Третью неделю растет заболеваемость и число госпитализаций. Более точный прогноз можно будет сделать, исходя из интенсивности международного авиасообщения.

Кроме того, учитывая характер иммунного ответа на штамм «Омикрон», к маю у 64% населения Нижегородской области не будет иммунитета к коронавирусу.

«Единственная возможность снизить риски — успеть до мая ревакцинироваться. Вакцина есть. Медики готовы. Пока медицина не перегружена и есть запас времени для формирования иммунитета, надо успеть!», — обратился к нижегородцам министр здравоохранения.





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Фото: pexels