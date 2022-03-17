18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Когда ожидается новая волна COVID-19? Рассказали в Нижегородском минздраве

Поделиться:

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов спрогнозировал эпидподъем в регионе.

 

По его словам, многие воспринимают смягчение коронавирусных мер как победу над вирусом, однако это не так.

«Это временное затишье. Мы на нижнем плато. А вот мир уже вторую неделю растет», — заявил Мелик-Гусейнов.

Кроме того, чиновник отметил, что перед очередным ростом заболеваемости нужно успеть вакцинироваться:

«Пока нет перегрузки в работе медорганизаций и нет новых мер по сдерживанию инфекции, успейте пройти вакцинацию. Сотрудники минздрава до понедельника пройдут вакцинацию, так же, как и все медработники области».


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: