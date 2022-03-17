Когда ожидается новая волна COVID-19? Рассказали в Нижегородском минздраве

По его словам, многие воспринимают смягчение коронавирусных мер как победу над вирусом, однако это не так.

«Это временное затишье. Мы на нижнем плато. А вот мир уже вторую неделю растет», — заявил Мелик-Гусейнов.

Кроме того, чиновник отметил, что перед очередным ростом заболеваемости нужно успеть вакцинироваться:

«Пока нет перегрузки в работе медорганизаций и нет новых мер по сдерживанию инфекции, успейте пройти вакцинацию. Сотрудники минздрава до понедельника пройдут вакцинацию, так же, как и все медработники области».







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Фото: pexels