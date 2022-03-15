Вертолетные площадки создадут во всех районах Нижегородской области

До конца 2024 года для оперативной работы санитарной авиации во всех районах Нижегородской области оборудуют вертолетные площадки. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Вертолетные площадки создадут для посадки специализированного медицинского санитарного авиатранспорта.
Так, только в 2021 году благодаря действиям санитарной авиации в Нижегородской области было спасено 342 человека. Отмечается, что перевозка силами санитарной авиации бесплатна для пациентов. Помимо эвакуации пациентов, санавиация дает возможность в случае необходимости доставлять в районные больницы врачей любого профиля.
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Фото: pexels
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