Вертолетные площадки создадут во всех районах Нижегородской области

Вертолетные площадки создадут для посадки специализированного медицинского санитарного авиатранспорта.

Так, только в 2021 году благодаря действиям санитарной авиации в Нижегородской области было спасено 342 человека. Отмечается, что перевозка силами санитарной авиации бесплатна для пациентов. Помимо эвакуации пациентов, санавиация дает возможность в случае необходимости доставлять в районные больницы врачей любого профиля.





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Фото: pexels