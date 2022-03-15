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Вертолетные площадки создадут во всех районах Нижегородской области

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До конца 2024 года для оперативной работы санитарной авиации во всех районах Нижегородской области оборудуют вертолетные площадки. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

 

Вертолетные площадки создадут для посадки специализированного медицинского санитарного авиатранспорта.

Так, только в 2021 году благодаря действиям санитарной авиации в Нижегородской области было спасено 342 человека. Отмечается, что перевозка силами санитарной авиации бесплатна для пациентов. Помимо эвакуации пациентов, санавиация дает возможность в случае необходимости доставлять в районные больницы врачей любого профиля.

 

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Фото: pexels 

 

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