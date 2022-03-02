В Московском районе пройдет донорская акция. Нижегородцы смогут сдать кровь 5 марта

Нижегородцы смогут сдать кровь на донорской акции в Московском районе. 5 марта с 8:00 до 11:00 в Московский район приедет выездная станция переливания крови. Об этом сообщили в районной администрации.
По словам представителей ведомства, в условиях пандемии сдать кровь можно по предварительной записи. Желающие могут позвонить в центр переливания крови, узнать всю информацию и записаться самостоятельно.
Предварительная запись доноров по телефонам: 432-85-70 и 438-09-78 (в будни — с 8:00 до 14:00 часов). Перед записью сотрудники центра просят нижегородцев ознакомиться с информацией об особенностях донорства на сайте Нижегородского областного центра крови имени Климовой.
Станцию установят у здания районной администрации по адресу: улица Березовская, 100.
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Фото: pexels
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