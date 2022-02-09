QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела

Соответствующий приказ Минздрава опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее этим положением предусматривалось, что сертификат формируется на основе данных о вакцинации против коронавируса, противопоказаниях к ней или перенесенном заболевании COVID-19.



Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста.