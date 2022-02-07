И снова рекорд - 4 000 заболевших за сутки

В регионе продолжает расти количество человек, зараженных вирусом
4124 заболевших COVID-19 зарегистрировано в Нижегородской области за последние сутки. 297 человек госпитализированы. Всего с начала пандемии в регионе вирусом заразились 271 313 человек. Число летальных исходов достигло 31 человек.
В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Согласно последней статистике в Нижегородской области выявлено 69 случаев заражения "омикроном".
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.