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Здоровье

И снова рекорд - 4 000 заболевших за сутки

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В регионе продолжает расти количество человек, зараженных вирусом

4124 заболевших COVID-19 зарегистрировано в Нижегородской области за последние сутки. 297 человек госпитализированы. Всего с начала пандемии в регионе вирусом заразились 271 313 человек. Число летальных исходов достигло 31 человек.

В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Согласно последней статистике в Нижегородской области выявлено 69 случаев заражения "омикроном".

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