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Здоровье

Пик заболеваемости ожидается в Нижнем Новгороде

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В своих соц.сетях министр Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о прогнозах пандемии в регионе.

За последние сутки по Нижегородской области был объявлен новый рекорд заболевших COVID-19 - 2 799 случаев.

Министр успокоил горожан тем, что в регионе не предвидится жесткого локдауна. Однако, по прогнозу Давида Мелика-Гусейнова, рост заболеваемости все еще будет продолжаться: «Людей, скорее всего, шокировали цифры по заболевшим. 2799 новых выявленных случаев — исторический рекорд для области».

Также, по словам замгубернатора, пока еще в пробном режиме осуществляется новая система выписки больничных листов: «Делаем этот проект совместными силами наших Клинико-диагностического и Приволжского исследовательского медицинского университета»

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