Пик заболеваемости ожидается в Нижнем Новгороде

За последние сутки по Нижегородской области был объявлен новый рекорд заболевших COVID-19 - 2 799 случаев.



Министр успокоил горожан тем, что в регионе не предвидится жесткого локдауна. Однако, по прогнозу Давида Мелика-Гусейнова, рост заболеваемости все еще будет продолжаться: «Людей, скорее всего, шокировали цифры по заболевшим. 2799 новых выявленных случаев — исторический рекорд для области».



Также, по словам замгубернатора, пока еще в пробном режиме осуществляется новая система выписки больничных листов: «Делаем этот проект совместными силами наших Клинико-диагностического и Приволжского исследовательского медицинского университета»