Инсулин в таблетках вошел в тройку важнейших изобретений 2021 года. Его создали Нижегородские ученые

Так, сегодня принимать инсулин можно только с помощью инъекций, так как в желудочно-кишечном тракте он быстро разлагается, не успевая попасть в кровеносную систему. Ученые ННГУ изобрели способ пероральной доставки инсулина и его контроля у больных диабетом:

«Разработанный ими препарат имеет слоистую структуру, в том числе он содержит наночастицы золота».

Нижегородские ученые придумали как сделать его устойчивым к едкой среде. Отмечается, что инсулин доставляют в организм с помощью наночастиц из раковин ракообразных и насекомых. Они способны прилипать к поверхности слизистых тканей и постепенно высвобождать действующее вещество.

Разработка уже успешно испытана на животных, осталось найти желающих провести клинические исследования и запустить производство.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels