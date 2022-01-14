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Инсулин в таблетках вошел в тройку важнейших изобретений 2021 года. Его создали Нижегородские ученые

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Глава Роспатента Григорий Ивлиев назвал главные изобретения в области науки 2021 года. Среди них — композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках, созданный химиками ННГУ имени Лобачевского.

 

Так, сегодня принимать инсулин можно только с помощью инъекций, так как в желудочно-кишечном тракте он быстро разлагается, не успевая попасть в кровеносную систему. Ученые ННГУ изобрели способ пероральной доставки инсулина и его контроля у больных диабетом:

«Разработанный ими препарат имеет слоистую структуру, в том числе он содержит наночастицы золота».

Нижегородские ученые придумали как сделать его устойчивым к едкой среде. Отмечается, что инсулин доставляют в организм с помощью наночастиц из раковин ракообразных и насекомых. Они способны прилипать к поверхности слизистых тканей и постепенно высвобождать действующее вещество.

Разработка уже успешно испытана на животных, осталось найти желающих провести клинические исследования и запустить производство.

 

 

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Фото: pexels

 

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