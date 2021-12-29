Как будут работать пункты вакцинации в Нижнем Новгороде на новогодних праздниках? Рассказываем

Всем желающим сделать прививку от COVID-19 необходимо принести взять с собой — паспорт, полис ОМС, СНИЛС и медицинскую маску. Прививку от коронавирусной инфекции можно будет сделать в торговых центрах:

«Сормовские зори» на улице Коминтерна, 117 — (с 31 декабря по 9 января с 15:30 до 17:30)

«Седьмое небо» на улице Бетанкура, 1 — (31 декабря, 3-9 января, с 10:00 до 15:00 часов)

«Максидом» на улице Тургайской, 1 — (31 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 10:00 до 16:00 часов)

«Небо» на улице Большой Покровской, 82

31 декабря, 6 и 8 декабря с 10:00 до 16:00 часов

3-5 января с 10:00 до 19:00 часов

«Муравей» на проспекте Ленина, 33

5 января с 9:00 до 16:00 часов

6 января с 9:00 до 12:00 часов

«Фантастика» на улице Родионова, 187 — (3-6 января, 8 января с 10:00 до 16:00 часов)

«Сочи» на улице Коломенской, 6 — (5 и 8 января с 13.30 до 17.30)

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