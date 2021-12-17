В Нижегородской больнице украли медную трубку. Она подает кислород в рампу для 20(!) коек

Из нижегородской больницы № 10 неизвестные украли 12 метров медной трубки. Через нее поступает кислород к 20 койкам, правда, на момент кражи рампа не работала — потребности в кислороде в COVID-госпитале нет. Об этом заявил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
О краже сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.
«Украденную трубку заменят уже во вторник. К счастью, рампа сейчас не работает, потребности в кислороде нет», — добавил Мелик-Гусейнов.
Поисками похитителей занимается городская полиция; просматриваются записи с камер видеонаблюдения.
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Фото: pexels
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