Женщина выжила, несмотря на 100% поражение легких. Ее спасли нижегородские врачи

В начале августа 54-летняя нижегородка поступила в городскую больницу № 28 со 100% поражением легких. Она смогла побороть болезнь с помощью нижегородских врачей. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской больницы № 28.
Жительницу Нижнего Новгорода госпитализировали в больницу с полным поражением легких в начале августа. Почти месяц за жизнь пациентки боролась команда реанимационного отделения.
По словам Марии, она каждый день благодарит Бога и врачей за спасение.
«Мария Юрьевна госпитализирована в нашу больницу с тотальным (100%) поражением легких в начале августа. Почти месяц за жизнь пациентки боролась команда реанимационного отделения. Почти месяц - различные методики респираторной поддержки, в том числе и аппаратная ИВЛ. И еще полтора месяца - в инфекционном отделении N4», — рассказывают врачи.
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Фото: pexels
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