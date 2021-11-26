Женщина выжила, несмотря на 100% поражение легких. Ее спасли нижегородские врачи

Жительницу Нижнего Новгорода госпитализировали в больницу с полным поражением легких в начале августа. Почти месяц за жизнь пациентки боролась команда реанимационного отделения.

По словам Марии, она каждый день благодарит Бога и врачей за спасение.

«Мария Юрьевна госпитализирована в нашу больницу с тотальным (100%) поражением легких в начале августа. Почти месяц за жизнь пациентки боролась команда реанимационного отделения. Почти месяц - различные методики респираторной поддержки, в том числе и аппаратная ИВЛ. И еще полтора месяца - в инфекционном отделении N4», — рассказывают врачи.

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Фото: pexels