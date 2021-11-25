Десятилетняя нижегородка с муковисцидозом умерла, не дождавшись лекарств

В Нижегородской области десятилетняя 10-летняя Ева Воронкова с редким заболеванием — муковисцидоз — умерла, не дождавшись лекарств. Об этом сообщают корреспонденты программы «Кстати…».
Девочка имела заболевание — муковисцидоз, ей был необходим препарат «Трикафт», которое (с 12 лет) выделяет фонд «Круг Добра». Так как нижегородке было 10 лет, данное лекарство она не могла получить через фонд.
Родители обратились в региональное министерство здравоохранения за помощью в получении необходимого лекарства, но им отказали. Минздрав объяснил свое решение тем, что препарат не зарегистрирован и очень дорогостоящий. Родители девочки подали заявление в суд и выиграли его, но даже после решения суда лекарство для ребенка так и не было закуплено.
В нижегородском Минздраве сказали, что после решения суда процесс закупки лекарства был начат, но он занимает около трех месяцев. Сейчас родители погибшей Евы намерены добиться возбуждения уголовного дела.
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Фото: pexels
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