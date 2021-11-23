В Нижнем Новгороде ввели обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет

По словам Наталии Кучеренко, в ноябре 2021 года заболеваемость COVID-19 у людей старше 60 лет выросла на 31%.

«Поэтому было принято решение включить их в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Это введено, в первую очередь, для обеспечения безопасности рисковых групп населения. Мы обращаемся к этой категории граждан с призывом не подвергать себя опасности и сделать прививку», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора.

Так, до 17 декабря этого года медицинским организациям необходимо предоставить возможность всем нижегородцам старше 60 лет сделать прививку первым компонентом. Кроме того, второй компонент должен быть поставлен до 7 января 2022 года. Отмечается, что при необходимости следует обеспечить пенсионерам вакцинацию на дому.

Требование об обязательной вакцинации не распространяется на жителей с противопоказаниями к вакцине.

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Фото: pexels