Лечиться нельзя стыдиться

Хмурая осень, самоизоляция, тревожные новости с экранов телевизоров – сохранять душевное равновесие иногда очень непросто. Мы поговорили с нижегородскими психологами и психотерапевтами о полезных привычках, которые помогут поддержать психологическую гигиену, о том, почему терапия – это не стыдно и не страшно, и как понять, что пора обратиться к специалисту.
Еще Зигмунд Фрейд, отец психоанализа, говорил: «Конечная цель любой деятельности человека – достижение покоя». Научиться слушать и слышать, уважать и ценить, принимать и любить себя, а также быть эмоционально стабильной личностью без страха открыться миру – одни из основных потребностей современного человека, стремящегося прожить яркую счастливую жизнь. Но как к этому прийти? Мы уверены: для начала нужно научиться задавать правильные вопросы.
Как не поддаться напряжению, давлению извне и поддержать психологическую гигиену?
Илона Фомина
руководитель центра психологической помощи «Отражение».
Принято считать, что если у вас есть любимая работа, удовлетворяющий доход, семья, друзья, хобби, если сохранен баланс между напряжением и расслаблением, значит, вы обладаете достаточными ресурсами для поддержания и сохранения своего психического и физического здоровья.
Важнейшим ресурсом, влияющим на наше восприятие своего состояния, является жизненная энергия, на количество которой влияет множество внешних факторов. Сохранить и поддержать свой гомеостаз и помогает психогигиена. Вы можете выбрать подходящие вам способы или использовать собственные.
- У каждого из нас есть личные ресурсы. Это энергия достижения и получения, которую можно поискать и в прошлом, и в настоящем. Это то, на что вы способны. Напоминайте себе ежедневно об этом.
- Поиск ресурсов в своей семейной системе. Встреча с родственниками, которым вы доверяете и можете легко взять их благословение. Помните, что из поколения в поколение передаются не только травмы, но и умение с ними справляться.
- Ресурсы сообщества в широком смысле слова. Посмотрите, как вообще люди справлялись с той сложной ситуацией, в которой находитесь.
- Ресурсы культуры, литературы, искусства. Можете заглянуть в архетипы личности. Как раньше люди жили без терапии? Какими ресурсами пользовались? Чем тело и душу лечили? Баня, песни, танцы..
- Любые ресурсы природы. Деревья, камни, вода, огонь, земля, травы и т. п.
- Божественные силы, молитвы, посты.
У каждого свое видение проблемы и ее решения, но тем не менее в вопросах поддержания здорового психоэмоционального состояния специалисты солидарны друг с другом: важны не столько пути развития, сколько конечный результат.
Исследуйте внимательно и наблюдайте, на какой ресурс вы больше всего реагируете телесно. Какую именно энергию вы готовы взять в первую очередь. Дыхание, заземление, расширение вам в помощь. Контакт с разными ресурсами, восстановление баланса напряжения – расслабления, сна – бодрствования – лучшая профессиональная психологическая гигиена.
Анна Хвалеева
У меня есть несколько важных принципов, которым я рекомендую следовать:
- Не жить в обидах.
- Учиться экологично проживать свои негативные чувства и эмоции, не копить их, складируя в ящик глубоко в душе.
- Чувствовать себя, слышать себя и свое тело.
- Отдыхать духовно и физически.
- Жить так, как мечтается. Не ждать завтрашнего дня, чтобы начать жить по-другому. «Завтра» не нужно, нужно «здесь и сейчас».
- Ставить цели и идти к результату.
- Вести здоровый образ жизни: здоровое тело, здоровый дух и здоровые мысли – три основных составляющих.
Как понять, что пора обратиться к специалисту, на какие сигналы организма стоит обращать внимание?
Анна Хвалеева
психолог и сексолог
Может быть много «звоночков», перечислю некоторые:
- Вы оказались в сложной ситуации и самостоятельно не можете с ней справиться, ходите по кругу, повторяя один и тот же сценарий.
- Имеются внутриличностные проблемы или проблемы с окружающими, близкими.
- Непроходящая усталость или депрессивное состояние.
- Прокрастинация, трудоголизм.
- Психосоматические проявления, зависимости, в том числе эмоциональные.
- Любые сложности в жизни, которые приносят вам дискомфорт и душевную боль, и вы уже долго не можете справиться с этим самостоятельно.
Важно осознавать потребность в помощи со стороны, но не менее важно быть готовым к принятию этой помощи. Бывает так, что мы хотим что-то поменять в своей жизни, но совершенно не имеем к этому готовности, так как нам (нашей психике) очень выгодно оставаться в прежнем состоянии. Поэтому и не каждый пойдет к психологу.
Дискомфорт в жизни человека – это некий симптом. Симптом того, что человеку в его жизни стало мало места. Что он уже достаточно расширен, чтобы сделать шаг навстречу чему-то новому, но в первую очередь новому себе. Многие приходят для того, чтобы убрать дискомфорт в своей повседневной жизни, и в течение какого-то времени, стремления и внутренней работы с терапевтом изменения в их реальности происходят. Осознанно или нет люди встречают самих себя без наплыва установок, ролей. Происходит освобождение и осознание ответственности. Какие-то части психики хотят избежать этой свободы, поскольку свобода подразумевает сознательность и ответственность – присутствие в своей жизни. Не все к этому готовы. Но во имя того, чтобы жить полной жизнью, с тем качеством чувствования, радостью, безграничной любовью, которая может стоять за этим кропотливым трудом, в этот опыт стоит пойти. Пойти ради себя.
Возможно, жизненный дискомфорт до конца не уйдет, даже скорее всего. Будут встречаться разные ситуации, люди, которые будут «задевать», но отношение к ним может быть иное, поскольку отношение к самому себе будет иным.
Специалисты уверяют, что не обязательно обращаться к терапевту лишь в тех случаях, когда состояние крайне запущено. Психологи готовы помочь клиентам в тяжелых ситуациях ровно так же, как и научить поддерживать «психологическую гигиену». Специалистов в данной области много, и у каждого в арсенале свои методы и способы для взаимодействия с подсознанием.
Какие методы используют в своей работе психологи и психотерапевты Нижнего Новгорода?
Мария Шевякова
консультирующий психолог, детский гештальт-терапевт в подходе Вайолет Окландер
Кому-то подходят медитации, кому-то – арт-терапия, с кем-то эффективнее взаимодействует телесная терапия. Все зависит от человека и его предпочтений, через что он может почувствовать определенное состояние и прийти к нему.
Поскольку я училась в подходе гештальт-терапии Вайолет Окландер, я почти всегда взаимодействую через творчество и его продукты, это универсальный инструмент.
Использую терапевтическую глину, к которой я пришла через свою собственную любовь: она раскрыла для меня возможность воплощать любую тонкую идею через плотную, природную глину. Глина работает с агрессивной энергией, поэтому после взаимодействия с ней состояние очень медитативное и «чистое».
Елена Хватова
магистр психологии, гештальт-терапевт и психолог проекта «ТыНеОдна»
Для каждого человека подходит что-то свое. Все это разные методы для достижения одной цели: обратиться к нашему внутреннему состоянию и найти тот выход, который будет самым верным для клиента.
Гештальт-терапия обращается к нашим чувствам, эмоциям, телу и его состояниям, ищет в прошлом опыте человека причины возникновения зажимов, поведенческих реакций и повторяющихся событий в жизни. Зачем ищет? Чтобы привнести в настоящее другой, новый опыт проживания ситуаций, тем самым закрывая гештальты и начиная жить свою жизнь.
Арт-терапия – это разговор с собой через творчество, рисунки, фигуры из пластилина и так далее. Так наше подсознание показывает нам свою картину происходящего, которую можно анализировать и также делать выводы, рисовать новые.
Метафорические карты – мой любимый метод связи с внутренним состоянием, когда человек сильно блокирует свои истинные чувства. Все, что необходимо, – это просто выбрать карту не мозгом, а внутренним ощущением и дальше работать через образы этой карты.
То есть мы говорим не о самом человеке, а о герое карты, а, как мы знаем, говорить не о себе намного легче и понятней. После работы с образом героя карты мы связываем его с клиентом, и человек видит картину себя со стороны.
Подходов действительно много. Универсальных нет, но на каждого найдётся что-то свое, интересное. Главное – не бояться пробовать. Но даже несмотря на это, большинство из нас до сих пор боится, а иногда даже стыдится обращаться к специалистам. Обращаясь к психоанализу, человек, как правило, находится в смятении, на стыке выбора между истинными потребностями и общественными установками. Стереотипы всегда оказывали на нас сильное воздействие, но есть ли в них толк?
Чего мы все до сих пор боимся и почему на самом деле терапия – это не стыдно и не страшно?
Анна Хвалеева
психолог и сексолог
Это, скорее, вопрос о личных страхах, стереотипах и убеждениях. Да, раньше было как-то стыдно, да и периоды тоже у человечества были разными. Если затрагивать, к примеру, патриархальный период на определенных территориях, то там у женщин было «принято терпеть»: какие там психологи, максимум к бабке обращались, когда все внутренние проблемы выливались в психосоматику. Люди понимают важность гармоничного комфорта на душе. А ведь «Психология» в переводе с греческого – «учение о душе».
Проблемы у всех разные, но мы все стремимся к счастью, к гармонии с самим собой. А это всегда про психологическое здоровье, про осознанность, про адекватное восприятие себя в этой реальности и ответственность за то, что только я есть причина всего того, что со мной происходит.
Против воли ничего не делается, мы против насилия. Кстати, есть этический кодекс психолога. Психологическое поле, оно всегда про открытость и доверие, поэтому бояться абсолютно нечего.
Мария Шевякова
консультирующий психолог, детский гештальт-терапевт в подходе Вайолет Окландер
Сейчас время меняется, много молодых специалистов, которые работают в эклектике, потому что один подход не всегда может охватить все, что требуется для работы. Была волна взлета и популярности «осознанности», но не все пошли дальше. Потому что это только верхушка айсберга.
Да, в настоящее время все еще сохраняется страх быть непонятым, страх выглядеть не таким, как все, но все же для большинства это уже не так важно. Если сравнивать с тем, что было лет 10-15 назад, прогресс очевиден. Но дальше – больше, тенденции к положительным изменениям есть, хотя пока и сложно сказать, к чему мы в итоге придем.
Елена Хватова
магистр психологии, гештальт-терапевт и психолог проекта «ТыНеОдна»
Мы боимся осуждения, непринятия, вдруг это я плохая/плохой, и я все делаю не так. Поругают, как в детстве, и отправят в угол. Еще одной причиной может быть страх попасть в руки некомпетентного специалиста: «А что если он сделает хуже или деньги просто уйдут на ветер?» Но это не повод отказываться от помощи. Мы же не перестаем покупать молоко в магазине, если один раз нам попалось испорченное?
Цель психолога заключается в том, чтобы создать для человека такую среду, в которой будет безопасно говорить о своих чувствах искренне.
Нет задачи оценивать поступки, воспитывать «правильного» человека, есть задача помочь принять себя такого, какой ты есть, и найти ресурсы для развития жизни в желаемом направлении.
Встреча с правдой не всегда приятная, и наша психика защищает нас от нее, говорит: «Посмотри, они тебя осуждают, не ходи, там будет больно». Вследствие чего человек живет не в настоящем мире, а в вымышленном, страдая и не давая себе свободы действий. Стыдно ли нам ходить к стоматологу? Он лечит наши зубы. Стыдно ли заботиться о своем ментальном здоровье? В современном мире уже нет.
Когда человек способен признать свою слабость, неправоту, может попросить у других помощи – это проявление настоящей силы.
Текст: Анастасия Андреянова
Фото героинь из их архивов
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