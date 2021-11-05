Лечиться нельзя стыдиться

Какие методы используют в своей работе психологи и психотерапевты Нижнего Новгорода?

Мария Шевякова консультирующий психолог, детский гештальт-терапевт в подходе Вайолет Окландер

Кому-то подходят медитации, кому-то – арт-терапия, с кем-то эффективнее взаимодействует телесная терапия. Все зависит от человека и его предпочтений, через что он может почувствовать определенное состояние и прийти к нему.

Поскольку я училась в подходе гештальт-терапии Вайолет Окландер, я почти всегда взаимодействую через творчество и его продукты, это универсальный инструмент.

Использую терапевтическую глину, к которой я пришла через свою собственную любовь: она раскрыла для меня возможность воплощать любую тонкую идею через плотную, природную глину. Глина работает с агрессивной энергией, поэтому после взаимодействия с ней состояние очень медитативное и «чистое».

Елена Хватова магистр психологии, гештальт-терапевт и психолог проекта «ТыНеОдна»

Для каждого человека подходит что-то свое. Все это разные методы для достижения одной цели: обратиться к нашему внутреннему состоянию и найти тот выход, который будет самым верным для клиента.

Гештальт-терапия обращается к нашим чувствам, эмоциям, телу и его состояниям, ищет в прошлом опыте человека причины возникновения зажимов, поведенческих реакций и повторяющихся событий в жизни. Зачем ищет? Чтобы привнести в настоящее другой, новый опыт проживания ситуаций, тем самым закрывая гештальты и начиная жить свою жизнь.

Арт-терапия – это разговор с собой через творчество, рисунки, фигуры из пластилина и так далее. Так наше подсознание показывает нам свою картину происходящего, которую можно анализировать и также делать выводы, рисовать новые.

Метафорические карты – мой любимый метод связи с внутренним состоянием, когда человек сильно блокирует свои истинные чувства. Все, что необходимо, – это просто выбрать карту не мозгом, а внутренним ощущением и дальше работать через образы этой карты.

То есть мы говорим не о самом человеке, а о герое карты, а, как мы знаем, говорить не о себе намного легче и понятней. После работы с образом героя карты мы связываем его с клиентом, и человек видит картину себя со стороны.

Подходов действительно много. Универсальных нет, но на каждого найдётся что-то свое, интересное. Главное – не бояться пробовать. Но даже несмотря на это, большинство из нас до сих пор боится, а иногда даже стыдится обращаться к специалистам. Обращаясь к психоанализу, человек, как правило, находится в смятении, на стыке выбора между истинными потребностями и общественными установками. Стереотипы всегда оказывали на нас сильное воздействие, но есть ли в них толк?