Мелик-Гусейнов: заболеваемость COVID-19 в регионе может расти до февраля

В Нижегородской области заболеваемость коронавирусной инфекцией может расти до февраля 2022 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По словам Мелик-Гусейнова, в регионе наблюдается критическая ситуация. Без вакцинации и соблюдения масочного режима рост заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может расти до февраля.
«Нового года не будет, если мы сейчас не исправим ситуацию с коллективным поведением. Как минимум — маски в транспорте, на предприятиях», — рассказал министр.
Кроме того, сейчас в Нижегородской области очень высокая загруженность коек, такого перенапряжения в первичном звене здравоохранения раньше не наблюдалось.
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Фото: pexels
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