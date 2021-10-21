Мелик-Гусейнов: заболеваемость COVID-19 в регионе может расти до февраля

По словам Мелик-Гусейнова, в регионе наблюдается критическая ситуация. Без вакцинации и соблюдения масочного режима рост заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может расти до февраля.

«Нового года не будет, если мы сейчас не исправим ситуацию с коллективным поведением. Как минимум — маски в транспорте, на предприятиях», — рассказал министр.

Кроме того, сейчас в Нижегородской области очень высокая загруженность коек, такого перенапряжения в первичном звене здравоохранения раньше не наблюдалось.

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Фото: pexels