18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Мелик-Гусейнов: заболеваемость COVID-19 в регионе может расти до февраля

В Нижегородской области заболеваемость коронавирусной инфекцией может расти до февраля 2022 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

 

По словам Мелик-Гусейнова, в регионе наблюдается критическая ситуация. Без вакцинации и соблюдения масочного режима рост заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может расти до февраля.

«Нового года не будет, если мы сейчас не исправим ситуацию с коллективным поведением. Как минимум — маски в транспорте, на предприятиях», — рассказал министр.

Кроме того, сейчас в Нижегородской области очень высокая загруженность коек, такого перенапряжения в первичном звене здравоохранения раньше не наблюдалось.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: