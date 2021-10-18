Мелик-Гусейнов опубликовал инструкцию о госпитализации при заболевании COVID-19

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов опубликовал ковид-инструкцию. В Instagram он рассказал о симптомах, при появлении которых требуется госпитализация в стационар.
«Самое страшное, это паника. Ошибки, сделанные во время нее — сложнее всего исправить. Многие звонят сразу в „скорую помощь“ уже в первый день симптомов», — добавил Давид Мелик-Гусейнов.
Министр рассказал о нескольких простых правилах, когда человеку действительно нужна госпитализация:
- Температура держится более 5 дней и не сбивается антипиретиками
- Тяжелая одышка. Обычно человеку сложно делать привычные дела — одеться или закончить предложение без вдоха
- Насыщение крови кислородом 94% или меньше. В мире этот показатель снижен до 90%
- Измененное сознание - спутанность сознания, изменение в поведении
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Фото: pexels
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