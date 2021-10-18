18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Мелик-Гусейнов опубликовал инструкцию о госпитализации при заболевании COVID-19

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов опубликовал ковид-инструкцию. В Instagram он рассказал о симптомах, при появлении которых требуется госпитализация в стационар.

 

«Самое страшное, это паника. Ошибки, сделанные во время нее — сложнее всего исправить. Многие звонят сразу в „скорую помощь“ уже в первый день симптомов», — добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Министр рассказал о нескольких простых правилах, когда человеку действительно нужна госпитализация:

  • Температура держится более 5 дней и не сбивается антипиретиками
  • Тяжелая одышка. Обычно человеку сложно делать привычные дела — одеться или закончить предложение без вдоха
  • Насыщение крови кислородом 94% или меньше. В мире этот показатель снижен до 90%
  • Измененное сознание - спутанность сознания, изменение в поведении

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: