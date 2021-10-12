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Здоровье

Тяжелое течение COVID-19 стали чаще фиксировать у молодых нижегородцев

Тяжелое течение коронавируса стали чаще фиксировать у нижегородцев трудоспособного возраста и детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

 

По словам министра, число вакцинированных нижегородцев за последние сутки выросло.

«Молодость больше не является страховкой от тяжелой формы ковида», — заявил министр здравоохранения региона.

На 12 октября в Нижегородской области зафиксировано 176 405 случаев заражения COVID-19, за сутки в регионе коронавирусом заразились — 658 человек и 36 больных скончались.

 

 

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Фото: pexels

 

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