Тяжелое течение COVID-19 стали чаще фиксировать у молодых нижегородцев

По словам министра, число вакцинированных нижегородцев за последние сутки выросло.

«Молодость больше не является страховкой от тяжелой формы ковида», — заявил министр здравоохранения региона.

На 12 октября в Нижегородской области зафиксировано 176 405 случаев заражения COVID-19, за сутки в регионе коронавирусом заразились — 658 человек и 36 больных скончались.

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Фото: pexels