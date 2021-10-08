Нижегородских студентов и сотрудников предприятий обязали пройти вакцинацию от COVID-19

Соответствующие изменения в указ внесла главный государственный санитарный врач по Нижегородской области Наталья Кучеренко. До 9 ноября этого года необходимо организовать вакцинацию сотрудников предприятий и студентов.

«С 1 сентября 2021 года зарегистрировано 355 случаев заболевания среди студентов», — отметила Кучеренко.

Так, нижегородских студентов, не сделавших прививку против COVID-19, не допустят до прохождения практики и занятий вне вузов. В регионе планируют достичь уровня иммунизации около 80% до 9 ноября 2021 года.

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Фото: pexels