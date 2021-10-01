Стал известен новый симптом при проявлении «дельта» штамма коронавируса

По словам министра, при заражении штаммом «дельта» у многих нижегородцев начал появляться насморк, чего не было раньше. Поэтому Мелик-Гусейнов призвал при первых признаках заложенности носа оставаться дома.

«При вынужденном выходе за пределы жилища — обязательно надевайте гигиеническую маску», — подчеркнул он.

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Фото: pexels