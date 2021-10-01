Стал известен новый симптом при проявлении «дельта» штамма коронавируса

Новым проявлением штамма «дельта» стал насморк. По словам министра здравоохранения Давид Мелик-Гусейнова теперь болезнь на первых этапах можно спутать с обычной сезонной простудой. Об этом он сообщил в социальных сетях.
По словам министра, при заражении штаммом «дельта» у многих нижегородцев начал появляться насморк, чего не было раньше. Поэтому Мелик-Гусейнов призвал при первых признаках заложенности носа оставаться дома.
«При вынужденном выходе за пределы жилища — обязательно надевайте гигиеническую маску», — подчеркнул он.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.