Ученые из Нижнего Новгорода разрабатывают устройство, которое сможет определить болезнь по выдыхаемому воздуху

Сложная оптическая система размером с шариковую ручку представляет собой прибор-зонд, способный определить состав любой смеси. В ее основе — волоконно-оптические сенсоры для определения химического состава жидкостей, газов и порошков.

«По содержанию воды и некоторых других веществ в тканях можно определять наличие заболеваний. Сенсоры можно использовать для определения микроорганизмов: бактерий и вирусов», — отметил старший научный сотрудник лаборатории химии высокочистых бескислородных стекол ИХВВ РАН Александр Вельмужов.

Конечная концепция проекта — разработка мобильного устройства для доврачебной диагностики заболеваний. Приборы будут внедряться в смартфоны. Это позволит определять состав выдыхаемого воздуха и диагностировать самые разные заболевания от сахарного диабета до астмы. По словам ученого, такое устройство может появиться на рынке уже через 5−7 лет.





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Фото: pexels