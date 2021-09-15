Впервые в России Нижегородские врачи вживили в позвоночник человека обезболивающий электрод. Он сможет работать до 25 лет

В Университетской клинике ПИМУ установили два нейростимулятора последнего поколения, которые помогают пациентам с хронической болью в спине. Устройство весит 19 грамм, срок службы — 25 лет(!). Кроме того, стимулятор заряжается беспроводным путем. Об этом сообщается на странице Приволжского медицинского университета в Instagram.
Нейростимуляторы нового поколения устанавливают в ПИМУ по квоте — бесплатно для пациентов. Для этого необходимо пройти отбор на операцию.
«Устройство весит всего 19 грамм, с ним можно выполнять МРТ-обследование, варьирование частотой тока дает широкий спектр вариантов лечения. Срок службы — 25 лет! Это в 5 раз больше, чем у предшественников. Операции по реимплантации не нужны. Заряжается беспроводным путем, как современные модели телефонов», — говорится в опубликованном сообщении.
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