Впервые в России Нижегородские врачи вживили в позвоночник человека обезболивающий электрод. Он сможет работать до 25 лет

Нейростимуляторы нового поколения устанавливают в ПИМУ по квоте — бесплатно для пациентов. Для этого необходимо пройти отбор на операцию.

«Устройство весит всего 19 грамм, с ним можно выполнять МРТ-обследование, варьирование частотой тока дает широкий спектр вариантов лечения. Срок службы — 25 лет! Это в 5 раз больше, чем у предшественников. Операции по реимплантации не нужны. Заряжается беспроводным путем, как современные модели телефонов», — говорится в опубликованном сообщении.









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