«Постковидный синдром или длинный ковид»: стало известно, как часто им страдают нижегородцы

Каждый десятый переболевший COVID-19 страдает от постковидного синдромома или длинного ковида. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
Постковидный синдром может длиться больше трех месяцев.
«Примерно 1 из 10 человек, болеющих ковид-инфекцией, болеет дольше трех недель. Это состояние называется постковидным синдромом — длинный COVID», — отметил министр.
Кроме того, Мелик-Гусейнов, добавил, что такой синдром не возникает у вакцинированных граждан; на сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая.
Наиболее частые симптомы:
- 63% — испытывают повышенную утомляемость и мышечную слабость
- 26% — заявляют о проблемах со сном
- 23% — наблюдают тревожность и депрессию
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Фото: pexels
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