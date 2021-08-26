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«Постковидный синдром или длинный ковид»: стало известно, как часто им страдают нижегородцы

Каждый десятый переболевший COVID-19 страдает от постковидного синдромома или длинного ковида. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

 

Постковидный синдром может длиться больше трех месяцев.

«Примерно 1 из 10 человек, болеющих ковид-инфекцией, болеет дольше трех недель. Это состояние называется постковидным синдромом — длинный COVID», — отметил министр.

Кроме того, Мелик-Гусейнов, добавил, что такой синдром не возникает у вакцинированных граждан; на сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая.

Наиболее частые симптомы:

  • 63% — испытывают повышенную утомляемость и мышечную слабость
  • 26% — заявляют о проблемах со сном
  • 23% — наблюдают тревожность и депрессию


 

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Фото: pexels

 

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