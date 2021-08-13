Мобильный пункт вакцинации от COVD-19 открыли в аэропорту «Чкалов»

Мобильный пункт расположился на краткосрочной парковке аэропорта, недалеко от выхода из пассажирского терминала. Стойка для оформления услуги находится на первом этаже общей зоны аэропорта

Пройти тестирование смогут все желающие, результаты станут известны в течение 30 минут. Тесты делают на базе корейских тестов Sd Biosensor на антиген к COVID-19.

Режим работы пункта:

до 17 августа — с 08:00 до 20:00

после 17 августа — круглосуточно

Отмечается, что на базе мобильного пункта можно сдать обычный ПЦР-тест, результат обследования придет на электронную почту в течение суток на русском и английском языках.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: пресс-служба аэропорта