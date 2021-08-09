Нижегородцы смогут бесплатно проверить сердце в рамках акции «Сердце Нижнего»

Сегодня в память о кардиологе Борисе Королеве в нескольких клиниках города запускается акция «Сердце Нижнего». С 9 по 23 августа жители города могут записаться на бесплатный первичный прием у кардиолога в клиниках, которые входят в ассоциацию нижегородских частных медицинских центров:

«Александрия»

«Клиника Персона»

«Ультра МЕД»

«МЕДИС»

«Радуга Здоровья»

Как стать участником акции?

позвонить в любую из указанных клиник и записаться на прием к кардиологу, назвав фразу «Сердце Нижнего». (Количество мест в акции ограничено)

условия акции могут быть изменены — подробности акции уточняйте в клиниках при записи на прием.

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Фото: pexels