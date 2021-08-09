Нижегородцы смогут бесплатно проверить сердце в рамках акции «Сердце Нижнего»

С 9 по 23 августа в рамках проекта «Имя Нижнего» в память о нижегородском кардиохирурге — Борисе Королеве — жители Нижнего Новгорода смогут бесплатно проверить сердце. Количество мест в акции ограничено.
Сегодня в память о кардиологе Борисе Королеве в нескольких клиниках города запускается акция «Сердце Нижнего». С 9 по 23 августа жители города могут записаться на бесплатный первичный прием у кардиолога в клиниках, которые входят в ассоциацию нижегородских частных медицинских центров:
- «Александрия»
- «Клиника Персона»
- «Ультра МЕД»
- «МЕДИС»
- «Радуга Здоровья»
Как стать участником акции?
- позвонить в любую из указанных клиник и записаться на прием к кардиологу, назвав фразу «Сердце Нижнего». (Количество мест в акции ограничено)
- условия акции могут быть изменены — подробности акции уточняйте в клиниках при записи на прием.
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Фото: pexels
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